Trump anklager Kina for at blande sig i USA's valg

USA's præsident, Donald Trump, beskylder Kina for at blande sig i USA's valg for at modarbejde ham og hans republikanske parti forud for midtvejsvalget i USA om seks uger.

Trump mener, at kineserne ønsker at se ham lide nederlag ved valget den 6. november, fordi han har været barsk over for Kina på handelsområdet.

Det siger Trump under et møde i FN's Sikkerhedsråd onsdag.

»Desværre har vi fundet ud af, at Kina har forsøgt at blande sig i vores kommende 2018-valg i november og gå imod min administration,« siger præsidenten.

»De ønsker ikke, at jeg eller vi vinder, fordi jeg er den første præsident, der nogensinde har udfordret Kina på handelsområdet,« siger han.

Trump uddyber ikke, hvordan Kina skulle have blandet sig i midtvejsvalget.

Kina afviser Trumps anklage.

»Vi har ikke og vil ikke blande os i noget lands interne anliggender. Vi nægter at acceptere enhver uberettiget beskyldning mod Kina,« siger den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi.

Det Republikanske Parti risikerer at miste flertallet i begge Kongressens kamre - Senatet og Repræsentanternes Hus - ved midtvejsvalget.

Forholdet er anstrengt mellem USA og Kina, efter at Trump mandag forhøjede toldsatserne på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Kina svarede straks igen ved at varsle told på amerikanske varer for en værdi af 60 milliarder dollar.

Trump ledede Sikkerhedsrådets møde onsdag, fordi USA for tiden har formandskabet i rådet.

Det er ikke usædvanligt, at stats- og regeringsledere fra de 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet benytter lejligheden til at deltage i møderne, når de hvert år i september alligevel er i New York i forbindelse med FN's Generalforsamling.

USA har sammen med Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien fast plads i Sikkerhedsrådet. Derudover har ti lande plads i rådet for to år ad gangen.

/ritzau/AFP