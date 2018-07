Trump angriber EU efter Vestagers rekordbøde til Google: Jeg sagde det jo!

Den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer med en heftig kritik af EU på Twitter, efter at EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, onsdag udstedte en milliardbøde til teknologigiganten Google.

- Jeg sagde det jo! Den Europæiske Unions har lige givet en fem milliarder dollar bøde til en af vores store virksomheder, Google. De har i sandhed udnyttet USA, men det vil ikke vare ved!, skriver præsidenten.

Bøden til Google er 4,34 milliarder euro, som er et rekordstort bødebeløb i EU-regi. I danske kroner svarer det til 32 milliarder.

Bøden gives, fordi EU mener, at Google misbruger en dominerende position på markedet med sit mobile styresystem Android

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, sagde på et pressemøde onsdag, at Google siden 2011 ulovligt har brugt Android til at cementere sin position som verdens førende søgemaskine.

Hun har givet Google 90 dage til at stoppe den ulovlige praksis. Ellers vanker der dagbøder.

De kan løbe helt op i fem procent af den daglige omsætning i Googles moderselskab, Alphabet.

Ifølge Vestager bliver producenter af mobiltelefoner tvunget til at installere Googles egne apps på forhånd, hvis de vil bruge Android.

Det drejer sig om Googles søgeapp og browseren Chrome.

Google har også betalt producenter og operatører af netværk for at bevare sin dominans inden for søgninger, mener hun.

- På den måde har Googles konkurrenter fået frataget deres mulighed for at være innovative og konkurrencedygtige, sagde Vestager onsdag.

Det har også frataget europæiske forbrugere fordelene ved effektiv konkurrence. Og det er ulovligt, lyder det.

Omkring 80 procent af alle mobiltelefoner bruger Android som styresystem.

En talsmand for Google har udtalt, at selskabet vil appellere EU-Kommissionens bøde.

- Android har skabt mere frit valg for alle. Ikke mindre, siger talsmanden, Al Verney.

Selv om bøden til Google er stor, er det værd at bemærke, at Googles moderselskab har en markedsværdi på over 5000 milliarder kroner.

/ritzau/