Trump aflyser topmøde: »Verden - og i særdeleshed Nordkorea - har forspildt en chance for varig fred«

Der bliver ikke noget topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore 12. juni. Det oplyser den amerikanske præsident i et brev til sin nordkoreanske modpart.

Ifølge Donald Trump skyldes aflysningen nylige udtalelser fra Kim Jong-un.

»Jeg så meget frem til at skulle mødes med dig. Desværre føler jeg ikke, at det efter den utrolige vrede og åbne fjendtlighed i din nylige udtalelse vil være passende at gennemføre mødet, der har taget lang tid at planlægge,« skriver Donald Trump i brevet, der her kan læses i sin fulde ordlyd:

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

I brevet giver Donald Trump flere gange udtryk for, at han så frem til at mødes med Kim Jong-un.

Præsidenten takker desuden for de fremskridt, de to lande har opnået den seneste tid.

»Jeg følte, at en vidunderlig dialog var ved at opstå mellem os to, og i sidste ende er det kun dialog, der betyder noget,« skriver Trump.

»Jeg vil se frem til en dag at mødes med dig. I mellemtiden vil jeg takke for, at du frigav gidslerne, som er hjemme hos deres familier. Det var en smuk gestus, der bliver værdsat,« skriver præsidenten videre.

Med »gidslerne« henviser Trump til tre amerikanske fanger, som i starten af maj blev frigivet af Nordkorea.

»Hvis du ændrer mening angående dette vigtige topmøde, skal du ikke tøve med at ringe eller skrive til mig,« skriver Trump.

»Verden - og i særdeleshed Nordkorea - har forspildt en chance for varig fred og stor fremgang og velstand. Denne missede mulighed er i sandhed et kedeligt øjeblik i historien.«

Senere i brevet gentager den amerikanske præsident sin vurdering af styrkeforholdet mellem de to lande.

»Du taler om dine atomare kapaciteter, men vores er så massive og kraftfulde, at jeg beder til gud, at de aldrig kommer i brug.«

/ritzau/

Opdateres...