Trump advarer handelspartnere mod modtræk

USA er længe blevet udnyttet inden for international handel, og det må stoppe, mener den amerikanske præsident, Donald Trump.

»USA er blevet udnyttet i årtier og årtier,« siger han på et pressemøde lørdag.

De syv store industrilande drøftede blandt andet behovet for "retfærdig og gensidig" handel, siger Trump, der skynder sig at understrege, at han ikke lægger skylden for de »uretfærdige« handelsaftaler på de øvrige G7-ledere.

»Jeg anklager ikke andre ledere for dette, jeg anklager vores tidligere ledere,« siger præsidenten.

Han tilføjer, at han har gjort det klart for de andre G7-lande, at USA vil tage de nødvendige skridt for at forhindre det, Trump betegner som en uretfærdig praksis i handlen med udlandet.

Den amerikanske præsident afsluttede sin deltagelse i topmødet med en advarsel til andre lande om ikke at gengælde den amerikanske ekstratold på import af stål og aluminium.

»Hvis de kommer med modtræk, begår de en fejl,« siger Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Han betegner drøftelserne på G7-ledernes topmøde i Canada som "ekstremt produktive" og siger, at han på mødet har opfordret til frihandel, herunder at fjerne told, statsstøtte og handelsbarrierer.

»Det er den måde, der burde være,« siger Trump ifølge AP.

Lørdag forlader han G7-topmødet i Canada før tid, mens de øvrige ledere skulle drøfte klimaet, der af stort set alle verdens lande er erklæret høj prioritet.

Men den amerikanske præsident rejser i stedet videre til Singapore, hvor han 12. juni skal mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Dagsordenen fra den canadiske vært og premierminister, Justin Trudeau, er lørdag tung på netop klima, havmiljø og ren energi, mens lederne fredag skulle diskutere klassiske emner som vækst og sikkerhed. Men dagsordenen blev domineret af den truende handelskrig.

/ritzau/Reuters