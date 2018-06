Trump åbner for ny handelsaftale med Mexico og Canada

Washington. USA's præsident, Donald Trump, siger, at han er åben for at erstatte Nafta-aftalen med Canada og Mexico med to nye separate aftaler.

- Det er to meget forskellige lande, som måske ikke bør have den samme handelsaftale, siger præsidenten under et pressemøde i Det Hvide Hus fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tre lande forhandler i øjeblikket om den fælles handelsaftale.

Ifølge den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, tager forhandlingerne "længere tid, end vi havde håbet".

Nafta-aftalen fastsætter regler for handel og investeringer. Siden den trådte i kraft for næsten 25 år siden, har de tre lande gradvist fjernet told og handelshindringer.

Men USA's præsident har erklæret, at aftalen er dårlig for USA. Donald Trump har derfor gennemtvunget en genforhandling.

Tidligere har Trump truet med helt at droppe aftalen fra 1994.

- For at være ærlig, så ville jeg ikke have noget imod, at Nafta fik et nyt navn og blev lavet om til to separate aftaler, siger præsidenten.

Senest har USA stillet krav, som Canada ikke vil være med på. Det fik torsdag Canadas premierminister, Justin Trudeau, til at aflyse et møde om Nafta i Washington.

Trudeau havde ellers selv tilbudt at rejse til Washington for at mødes med Trump og den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto.

Men da USA's vicepræsident, Mike Pence, forlangte, at mødet kun kunne finde sted, hvis Canada accepterede, at en ny Nafta-aftale skulle fornys hvert femte år, aflyste Justin Trudeau,skriver nyhedsbureauet AP.

Det har heller ikke gavnet naboskabet med Mexico og Canada, at USA torsdag oplyste, at en undtagelse fra en told på stål og aluminium får lov at udløbe for de to lande.

Dermed vil stål produceret i de to lande få en told på 25 procent, mens aluminium får en told på ti procent.

Mexico er klar med deres egne toldsatser på en række varer fra USA, mens Canada fordømmer USA's told og varsler egne toldsatser.

Desuden har Canada formelt klaget til Verdenshandelsorganisationen, WTO, over den nye handelsbarriere.

