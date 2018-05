Trump åbner alligevel for muligt topmøde med Kim Jong-un - måske endda 12. juni.

Mindre end 24 timer efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyste et planlagt topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, åbnede han for muligheden for, at topmødet alligevel bliver til noget.

Trump var tydeligvis meget smigret over Nordkoreas »pæne« svar til ham, efter at han torsdag sendte et brev til Kim Jong-un, hvor han aflyste topmødet, men dog holdt muligheden for et nyt møde åbent på et senere tidspunkt.

»Vi må se, hvad der sker. Det var et meget pænt statement, de kom med. Vi ser, hvad der sker. Det kan endda blive den 12. juni. Vi taler med dem nu. De vil meget gerne have topmødet, og vi vil også,« sagde Trump foran Det Hvide Hus, inden han skulle videre med helikopter til et andet møde.

»Alle spiller et spil. Alle«

På spørgsmålet, om Trump og Kim spiller et spil om det her med aflysninger og møder, der så alligevel er på, svarede Trump. »Alle spiller et spil. Alle«.

Trump aflyste topmødet torsdag efter en række hårde udtalelser fra Nordkorea, som også satte spørgsmålstegn ved, om USA og Nordkorea var på samme bølgelængde, når det drejede sig om, hvad der skulle tales om på topmødet.

Nordkorea ville ikke ensidigt afvikle dets atomarsenal uden at få lettet sanktionerne, mens især den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde, at sanktionerne ikke vil blive lettet, før Nordkorea har afviklet dets atomare anlæg og kapaciteter.

Det førte til, at Nordkorea reagerede meget hårdt og truede med ikke at ville mødes med Trump og truede endda med at vende tilbage til den spændte situation på den koreanske halvø. Det blev så imødegået med lige så markante udtalelser fra Trumps vicepræsident, Mike Pence, som antydede en Libyen-løsning og et regime-skifte i Nordkorea. Sådan blev det opfattet af nordkoreanerne.

Den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, sagde fredag eftermiddag til Berlingske i Washington, at det er en god dag.

»Vi er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Diplomaterne arbejder på at få topmødet igen«, sagde Mattis til Berlingskes korrespondent i Washington, Michael Bjerre.

Kristian Mouritzen er Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent.