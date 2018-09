Trods ransagninger vinder oppositionen valg i Maldiverne

Colombo. Oppositionens kontorer er blevet ransaget, og anklager om valgsvindel har fløjet mod Maldivernes præsident, Abdulla Yameen. Men hvis formålet har været at dukke oppositionen ved søndagens valg, er det ikke lykkes.

De officielle resultater fra valget, som er frigivet søndag aften dansk tid, viser, at oppositionen står til en overraskende sejr.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Oppositionens præsidentkandidat, Mohamed Solih, erklærer ifølge nyhedsbureauet Reuters sig selv som sejrherre. Ifølge Solih fører han med 16 procentpoint med 92 procent af stemmerne talt op.

Ifølge AFP fører Solih med 34.000 stemmer. Der mangler at blive talt 27.000.

Regeringen har ifølge Reuters inviteret valgobservatører fra USA og EU. Begge har sagt nej tak med begrundelsen, at de frygter at blive brugt til at legitimere et unfair valg.

Optakten til valget er der heller ikke forløbet uden dramatik. Lørdag blev Mohamed Solihs kontorer ransaget. Tidligere under Yameens styre er to tidligere præsidenter, der var kritiske overfor ham, blevet fængslet.

Den ene var hans halvbror Maumoon Abdul Gayoom.

Derudover har en tidligere vicepræsident, to højesteretsdommere og to forsvarsministre lidt samme skæbne.

/ritzau/