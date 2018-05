Trendanalytiker: Dating er oplagt for datatunge Facebook

København. Det er umiddelbart meget oplagt for verdens største sociale medie, Facebook, at træde ind på datingmarkedet.

Sådan lyder det fra Christiane Vejlø, der er trendanalytiker i Elektronista Medier.

Facebook ved først og fremmest, hvem der er single, i komplicerede forhold eller gift, påpeger hun.

- Men der er mange forskellige måder, hvor man kan redegøre for, hvordan ens civilstatus er, på Facebook, lyder det videre.

Ifølge analytikeren kan også den store mængde data om brugernes interesser og spor efter ting, som man har "liket" være med til at danne en meget detaljeret profil.

- Det kan Facebook bruge til at finde matches, som vil være rimelig passende i forhold til en dating situation, siger Christiane Vejlø.

Tirsdag løftede Facebook-stifter og topchef Mark Zuckerberg sløret for virksomhedens planer om at tilføje en datingfunktion.

Facebook har været centrum i et stormvejr de seneste uger, efter det kom frem, at analyseselskabet Cambridge Analytica var kommet i besiddelse af millioner af brugeres oplysninger - uden deres vidende.

Zuckerberg gør også noget ud af at fortælle, at datingservicen er udviklet med brugernes privatliv i tankerne.

Skandalen har helt sikkert fået ledelsen til at tænke grundigt over, om dette er det rigtige tidspunkt at fremlægge kærlighedsplanerne, vurderer Vejlø.

- Når det gælder vores kærlighedsliv, er vores privatliv ekstremt vigtigt og noget, vi skal tage meget vare på.

- Det er også derfor, at Zuckerberg nu lægger meget vægt på at omtale denne her tjeneste i sammenhæng med respekt for privatliv og beskyttelse af data, siger hun.

Den lektion har han lært i løbet af de foregående uger, lyder det videre fra analytikeren.

Målet med funktionen er, at den skal sætte folk sammen i længerevarende forhold og ikke kun korte stævnemøder.

Den nye funktion vil snart være tilgængelig, fortæller Zuckerberg. Han nævner dog ikke præcis, hvornår det sker.

