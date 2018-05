Tredobbelt drab i Belgien efterforskes som terror

To politifolk er blevet skudt og dræbt i Liège i Belgien. Angrebsmanden er neutraliseret, oplyser den statslige tv-station RTBF ifølge Reuters.

Ifølge kilder i politiet råbte manden »Allahu Akbar« (gud er stor). Det skriver BBC. Gerningsmanden blev ifølge den belgiske broadcaster RTBF midlertidigt løsladt fra fængslet i mandags. Han er angiveligt blevet radikaliseret, mens han har afsonet en dom for narkobesiddelse.

Den bevæbnede gerningsmand skød og dræbte desuden en tilfældig forbipasserende, inden han selv blev dræbt, skriver flere belgiske medier.

Manden skød mod de to politifolk og den forbipasserende i den centrale del af den østlige storby Liège. To andre politibetjente blev ifølge belgiske nyhedsbureauer også såret af skud, oplyser Reuters.

Han blev selv skudt og dræbt, efter at han havde taget en kvindelig rengøringsassistent som gidsel, skriver RTBF på sin hjemmeside.

Der figurerer flere videoer på sociale medier, hvor man kan se, hvordan folk løber væk fra gerningsstedet, mens lyden af skud og sirener høres i baggrunden.

Det er fortsat uklart, hvad der er gået forud for hændelsen, men ifølge Eric Van Der Sypt, talsmand for den belgiske føderale anklagemyndighed, er der »elementer, som peger i retning af, at dette er en terrorhandling,« siger han ifølge Ritzau til AFP.



Henter kort...

En talskvinde for anklagemyndigheden i Liège bekræfter, at to politifolk er dræbt, og at gerningsmanden er »neutraliseret«. Hun er ikke i stand til at bekræfte andre detaljer.

I et tweet oplyser den belgiske indenrigsminister Jan Jambon, at hans tanker går til ofrene, og at myndighederne er ved at kortlægge, hvad der præcis er foregået.

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik. We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd. — Jan Jambon (@JanJambon) 29. maj 2018

Den belgiske cykelby Liège var også i 2011 ramme for et angreb, da en gerningsmand i 13. december dræbte fire personer og sårede 100 andre, inden han meldte sig selv til politiet.

I Belgien har der været forhøjet alarmberedskab, siden jihadister fra Islamisk Stat (IS) baseret i Bruxelles var involveret i angreb i Paris i 2015, hvor 130 blev dræbt og i Bruxelles i 2016, hvor 32 blev dræbt.

Opdateres ...