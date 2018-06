Tre uofficielle valgobservatører anholdt i Tyrkiet

I forbindelse med Tyrkiets valg søndag er tre tyskere blevet anholdt, oplyser det tyske udenrigsministerium.

De tre tyskere - to mænd og en kvinde - var del af en gruppe på 11 fra Tyskland. Gruppen var inviteret til landet som uofficielle valgobservatører af det prokurdiske oppositionsparti Folkets Demokratiske Parti, HDP.

De blev tilbageholdt i Uludere distriktet i den sydøstlige provins Sirnak søndag.

En af de tilbageholdte har over telefonen meddelt det tyske nyhedsbureau dpa, at gruppen med fuldt overlæg var rejst til et område, hvor de officielle observatører fra Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde ikke var indsat.

Den tilbageholdte observatør siger, at politiet havde sat massivt ind for at forhindre de uofficielle observatører i at følge valget.

En advokat for de tre tyskere siger, at de vil blive fremstillet for en dommer senere mandag.

Det tyske udenrigsministerium siger, at den tyske ambassade i Ankara arbejder med sagen.

I alt ti udlændinge, som siger, at de er uofficielle valgobservatører for oppositionen, men som ikke er blevet akkrediteret, er anholdt.

Fire af de andre anholdte er italienere, mens tre er franskmænd - deriblandt en senator.

Natten til mandag stod det klart, at Recep Tayyip Erdogan har genvundet præsidentposten i Tyrkiet efter søndagens valg.

Ifølge valgkommissionen vandt den siddende præsident over halvdelen af stemmerne, som kræves for at vinde præsidentvalget direkte i første runde.

Det prokurdiske HDP fik ifølge valgkommissionen 11,6 procent af stemmerne ved parlamentsvalget.

