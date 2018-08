Tre Nato-soldater dræbt i Afghanistan

En selvmordsbomber dræbte søndag tre tjekkiske Nato-soldater, der var på fodpatrulje i det østlige Afghanistan.

Det oplyste Nato og den tjekkiske regering.

Taliban har taget skylden for angrebet.

En amerikansk og to afghanske soldater er såret ved angrebet.

Angrebet skete i omegnen af Charikar, der er hovedstad i provinsen Parwan.

Ifølge en talsmand for Parwans guvernør var bomben rettet mod de udenlandske styrker. De deltog i en rutinemæssig patrulje.

Soldater fra USA er hyppigt stationeret i det østlige Afghanistan for at bekæmpe militante islamister. Det er fortsat et af de farligste områder at operere i for Nato-soldater.

/ritzau/Reuters