Tre mænd arresteret for svenske bilbrande

Tre unge mænd er blevet arresteret af politiet i Göteborg, efter at der mandag aften blev sat ild til i bydelene Frölunda og Hjällbo. Ifølge områdets ledende politimand Dan Windt, er der gode beviser mod de arresterede.

»Vi har film, hvor man ser en af ​​dem bryde et bilvindue, en anden hælder noget og en tredje ser på,« siger han til Aftonbladet.

Bilafbrændingen blev meldt til politiet af beobere i området, der så en flok af unge sortklædte mænd sætte ild til omkring adskillige biler på en parkeringsplads i Frölunda. Kort efter kom der en tilsvarende alarm fra et andet Göteborg-kvarter, Hjällbo.

De hjælpeløse beboere kunne fra deres altaner se og optage afbrændingen af deres biler, og flere har sendt deres optagelser til politiet.

»Vi har modtaget et stort antal film, som folk har sendt til os. Vi er sikre på, at disse er tre,« siger Dan Windt.

Bilafbrændingen har fået mange til at udtrykke bekymring for, at de er politisk motiverede forud for det svenske valg. Ifølge beboerne var ilden og ødelæggelserne omfattende.

»Det var en ren inferno af ild med fire, fem meter høje flammer her,« sagde Håkan Robertsson til Aftonbladet tirsdag.

Politiet anslår, at omkring 80 biler brændte mandag aften i byerne Göteborg, Trollhättan og Lysekil. En af de tre unge anholdte blev pågrebet tirsdag ved grænsen til Tyrkiet, efter at Göteborgs politi havde udsendt en advarsel til grænsepolitiet.

Politiets efterforskere er sikre på, at det er de rigtige mennesker, der er blevet anholdt. Alle tre fanger er i forvejen kendt af politiet for blandt andet narkokriminalitet. Tidligt konkluderede politiet, at der var tale om et koordineret angreb, og en del af politiets undersøgelse handler om at kortlægge, hvad der kommunikeres gennem sociale medier.

Politiet forventer at arrestere flere i forbindelse med afbrændingen.

»Vi håber snart at kunne pågribe flere mistænkte,« siger Dan Windt.