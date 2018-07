Træner undskylder til indespærrede drenges forældre i Thailand

Chiang Rai. Den fodboldtræner, som på 14. døgn er fanget i en grotte i det nordlige Thailand sammen med 12 drenge, undskylder over for drengenes forældre.

Det skriver han i et brev, der er nået ud af grotten lørdag.

»Til drengenes forældre: lige nu har børnene det fint. Redningsmandskabet tager sig godt af dem. Jeg lover, at jeg også vil tage mig af dem, så godt som jeg overhovedet kan.«

»Jeg vil gerne sige tak for al støtten, og jeg vil gerne undskylde til forældrene,« skriver den 25-årige Ekkapol Chantawong ifølge nyhedsbureauet AFP.

I brevet skriver de 12 drenge, der er i alderen fra 11 til 16 år, at de har det godt, og at de savner deres familier.

»I skal ikke bekymre jer far og mor, skriver en af drengene, der kalder sig 'Bew'«.

»Jeg har været væk i to uger, men jeg kommer hjem og hjælper jer med at sælge ting,« skriver han videre til sine forældre, som er butiksindehavere.

En anden dreng, som underskriver sig 'Dom', skriver, at han har det 'fint', men at vejret er 'lidt koldt'.«

Brevet er det første brev fra træneren og drengene, som er nået ud af grotten med dykkere.

Den 25-årige træner har skabt debat på sociale medier. Nogle hylder ham for de ubekræftede rapporter om, at han lod børnene spise den mad, de havde med, uden at han selv tog noget.

Andre mener, at det var uansvarligt af ham at tage drengene med ind i grotten midt i regnsæsonen.

I ni dage var Ekkapol Chantawong den eneste voksne, der var sammen med drengene, inden gruppen blev fundet af redningsdykkere i mandags.

Siden har redningsmandskabet undersøgt forskellige måder at få alle 13 fragtet ud af den oversvømmede grotte, men opgaven har vist sig langt vanskeligere end først antaget.

Lørdag er der ventet kraftig regn, som vil få vandstanden i grotten til at stige yderligere. Myndighederne frygter, at det vil gøre det svært, hvis ikke umuligt, for dykkere at nå ind til drengene igen.

Og fordi iltniveauet på den lille forhøjning, drengene sidder på, er begyndt at falde, kan myndighederne heller ikke vente i flere måneder på, at monsunregnen er overstået.

Lørdag gentager myndighederne, at de endnu ikke vil iværksætte et redningsforsøg, fordi drengene, der modtager dykkerundervisning, fortsat ikke er gode nok til at dykke.

Nyhedsbureauet AP skriver, at myndighederne alligevel vil gøre et forsøg på at få drengene ud, hvis regnen i weekenden bliver kraftigere end ventet - også selv om det indebærer en risiko. Turen ud af grotten tager op mod seks timer selv for en toptrænet dykker.

/ritzau/