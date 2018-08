Toprådgiver for Trump og kernevidne for Mueller: Endnu en af Trumps tætteste rådgivere trækker sig

Trumps indercirkel svinder ind.

Onsdag har præsidenten på Twitter meddelt, at en af hans rådgivere, Don McGahn, træder tilbage i efteråret. Han var Trumps top-advokat under valgkampen og en af præsidentens tætteste rådgivere i Det Hvide Hus.

Men han er også - som New York Times afslørede for blot 11 dage siden - et kernevidne i undersøgelsen om mulig russisk indblanding i det amerikanske valg.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. august 2018

Don McGahn har samarbejdet med Robert S. Mueller, der leder undersøgelsen, og over de seneste ni måneder har han frivilligt mødtes med efterforskere mindst tre gange, ifølge New York Times. Sammenlagt har han brugt over 30 timer på at give efterforskerne information om, hvordan Trump har modarbejdet undersøgelsen.

Han har blandt andet fortalt efterforskerne om Trumps bevæggrunde for at fyre FBI-direktøren James Comey, og han spillede selv en central rolle, da Donald Trump forsøgte at fyre Mueller, som leder undersøgelsen af den russiske indblanding. Hvis Trump gjorde alvor af sine trusler, lod McGahn dengang præsidenten vide, ville han også sige op.

At McGahn træder tilbage blot 11 dage efter, at New York Times har afsløret det samarbejde, er ikke tilfældigt, skriver CNN i en analyse:

»Så store tilfælde findes ikke i amerikansk politik. Det sker simpelthen ikke.«

Men McGahns tilbagetræden har været rygtedes i månedsvis, og han har også allerede fundet en anden advokat til at erstatte ham ved Trumps side.

McGahn har fået overtalt Trump til at hyre Emmet T. Flood, som repræsenterede Bill Clinton, da han blev sat for en rigsretssag. Han arbejder nu som topadvokat i Det Hvide Hus og skal formentlig indtage McGahns plads i rådgiverstaben, skriver New York Times.

Hans tilbagetræden følger i hælene på de seneste ugers eskalering i undersøgelsen af russisk indblanding, hvor to af Trumps tidligere tætteste rådgivere, Paul Manafort og Michael Cohen, har modtaget domme.

Sidstnævnte har erklæret sig skyldig i på vegne af og i koordination med Donald Trump selv at have betalt tys-tys-penge til to kvinder, som har haft affærer med præsidenten.

Don McGahn træder tilbage, så snart Senatet har stemt om indsættelsen af en ny højesteretsdommer, Brett Kavanaugh, som både Trump og McGahn har arbejdet for at få indsat, lød det fra præsidenten på Twitter onsdag.