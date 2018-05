Topmødet mellem Nordkorea og USA er stadig en realitet. Men det bliver næppe et traditionelt topmøde

Et topmøde uden afgørende resultater på hovedområderne. Det kan være en realitet den 12. juni i Singapore. Men det gør heller ikke så meget. Det er vigtigt, at to landes ledere lærer hinanden at kende, siger selv Trumps modstandere.