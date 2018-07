Topmøde mellem Rusland og Nordkorea er på dagsordenen

Et topmøde mellem lederne for Ruslands og Nordkorea er "på dagsordenen".

Det fortæller Alexander Matsegora, russisk ambassadør i Nordkorea til nyhedsbureauet RIA, skriver Reuters.

Russiske myndigheder meddelte i sidste måned, at Rusland havde inviteret Nordkoreas leder, Kim Jong UN, på besøg i landet.

Her blev det tilføjet, at han kunne besøge Rusland som led i et økonomisk forum, der skal afholdes i den østlige by Vladivostok i september.

Meldingen kommer få dage efter, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den amerikanske leder, Donald Trump, mødtes ansigt til ansigt i Finlands hovedstad, Helsinki.

Her var Nordkorea et af de emner, som de to verdensledere drøftede. Onsdag meddeler Trump på Twitter, at Rusland har sagt ja til at hjælpe USA.

- Rusland har indvilget i at hjælpe med Nordkorea, hvor forholdet til USA er meget godt, og hvor processen skrider frem, skriver han.

- Der er ingen travlhed, sanktioner forbliver! Store fordele og spændende fremtid for Nordkorea for enden af denne proces, skriver Trump på det sociale medie Twitter.

/ritzau/Reuters