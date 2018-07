Topdemokrater: Trumps forklaring bringer mere skam over USA

Washington. Flere fremtrædende demokrater afviser præsident Donald Trumps forsøg på at forklare en række opsigtsvækkende kommentarer, som han kom med under et pressemøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Det er 24 timer for sent og på det forkerte sted, siger Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.

- Det udstiller præsidentens svaghed, at han ikke tør konfrontere Putin direkte. Hvis ikke præsidenten kan sige direkte til præsident Putin, at han tager fejl, og vi har ret, og vores efterretningstjeneste har ret, så er det ikke effektivt, tilføjer Schumer ifølge Reuters.

Kritikken haglede ned over Donald Trump, efter at han mandag holdt et fælles pressemøde med Vladimir Putin efter et topmøde i Helsinki.

På pressemødet sagde Trump blandt andet, at han ikke kunne se nogen grund til at tro, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Dermed modsagde han den amerikanske efterretningstjeneste, der har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke valget.

Efter den voldsomme kritik hævdede Donald Trump på et pressemøde tirsdag, at han havde fortalt sig i Helsinki.

- Sætningen skulle have været: 'Jeg har ingen grund til at tro, at de ikke gjorde det'. En slags dobbelt negation, forklarede præsidenten blandt andet.

Nancy Pelosi, der er Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, afviser præsidentens forklaring.

Hun siger, at Donald Trumps forsøg på at forklare de kontroversielle udtalelser "bringer endnu mere skam over vores nation", skriver dpa.

/ritzau/