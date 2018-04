Tørnæs: Krisen i Syrien kalder på bedre retsforfølgelse

EU og FN skal i højere grad støtte de organisationer, som indsamler beviser og undersøger de juridiske muligheder for at retsforfølge de mennesker, der begår forbrydelser i Syrien.

Sådan lyder det fra udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

Hun er medvært på et møde i Bruxelles om ansvar i Syrien under en hjælpekonference for den syriske befolkning.

»I takt med udviklingen af situationen i Syrien er det vigtigt, at vi også på en konference som i dag rejser spørgsmålet om ansvar og retsforfølgelse af dem, som har begået overtrædelser af international humanitær lovgivning,« siger Ulla Tørnæs.

»At vi skal have dette møde og tale om ansvar i Syrien, mere end syv år efter krisen brød ud, er et trist vidnesbyrd om det syriske regimes mangel på respekt for international lov,« siger hun.

Læs også Trump gavner verdensfreden

Ifølge udviklingsministeren er der siden krigen brød ud i 2011 begået flere brud på folkeretten.

Undervejs er mere end fem millioner flygtet ud af landet, og op mod syv millioner er internt fordrevet.

Senest er det et formodet giftgasangreb i den syriske by Douma 7 april, som det syriske regime mistænkes for at stå bag.

»Det kemiske angreb på civile i Douma understreger nødvendigheden af en samlet international handling,« siger udviklingsministeren.

Læs også Rusland: Internationale våbeninspektører på vej til Douma

Erfaringer viser dog, at det på nuværende tidspunkt er svært at stille de skyldige til ansvar for deres forbrydelser i Syrien og regionen - og endda at samle nok beviser til at identificere de skyldige.

Af denne grund skal der skrides til handling ved at støtte relevante ngo'er, der dagligt arbejder på at sikre vigtige beviser og dokumenter.

Der er brug for et tæt samarbejde mellem ngo'er, FN, EU og menneskerettighedsadvokater for at skabe grobund for fremtidige retsforfølgelser, lyder det under mødet.

Da Ulla Tørnæs onsdag ankom til Bruxelles var det med 730 millioner kroner med i bagagen.

Læs også USA: Rusland og Syrien fjerner beviser for kemisk angreb

Pengene er den danske regerings bidrag ved en donorkonference arrangeret af FN og EU i fællesskab. Her deltager ministre fra over 85 lande.

Det danske bidrag er øremærket en humanitær indsats i Syrien og i nabolandene.

Indtil videre anslås donorlandenes samlede bidrag til at være knap 4,4 milliarder dollar. Det svarer til knap 27 milliarder kroner.

Skal sidste års støttebeløb overgås, er der dog lang vej endnu.

Læs også Irak mødes med Rusland, Iran og Syrien om sikkerhed i regionen

Under den første konference af sin slags i april 2017 blev der givet tilsagn om knap 42 milliarder kroner til Syrien.

Der er dog fortsat stærkt behov for mere økonomisk støtte til områder, hvor over 13,1 millioner syrere skønnes at have brug for humanitær bistand.

FN appellerer således til, at donorlandene giver tilsagn om et samlet beløb på knap 49 milliarder kroner.

/ritzau/