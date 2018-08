Tobaksindustrien laver hemmelig og ulovlig markedsføring på sociale medier

Det er mange år siden, tobaksindustrien lovede at stoppe med at lokke unge mennesker til at ryge. Phillip Morris International siger, at de »designer en røgfri fremtid.«

British American Tobacco påstår ligeledes, at de »transformerer tobakken« til et sikre produkt.

Samtidig med at den amerikanske pendant til Fødevarestyrelsen, Food and Drug Administration, lægger planer om forbud mod nikotin i cigaretter, laver tobaksgiganterne lyssky guerilla-marketing på sociale medier.

De fleste lande har regler, der forbyder alt markedsføring af tobaksprodukter til unge mennesker. I Danmark er alt markedsføring af tobaksvarer ulovligt. For at komme uden om lovgivningen, der forbyder direkte reklame, har milliardvirksomhederne taget influencers i brug. For der igennem at lokke selfie-generationen til at tænde deres første smøg.

Hvad er en influencer? En influencer er en person, som har indflydelse på personerne i sit netværks holdninger. Det er typisk folk, der har en instagram-profil eller blog med mange følgere. Der igennem poster influenceren egetproduceret indhold, hvori de både hemmeligt og åbenlyst markedsfører produkter. De typiske produkter en influencer markedsfører er skønhedsprodukter, mode, restaurantbesøg, rejser osv. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Et opslag delt af Tico Fernandes (@tico13) den 23. Aug, 2017 kl. 5.45 PDT

Samarbejde mellem influencers og tobaksvirksomhederne

»Det, de gør, er en virkelig effektiv vej udenom lovgivning mod markedsføring til unge mennesker,« siger Robert V. Kozinets, PR professor ved University of Southern California til New York Times. Han har stået i spidsen for et internationalt hold af forskere der undersøger tobaksindustriens brug af sociale medier.

»Det mest overraskende er, hvor gennemtænkte deres globale kampagner er. Jeg har aldrig set så velkoordinerede kampagner.«

Dr. Kozinets arbejde, der er finansieret af Campaign for Tobacco-Free Kids, har analyseret sociale medier i ti forskellige lande ved at studere forskellige hashtags, der har forbindelse til forskellige mærker indenfor cigaretter.

Ved at love anonymitet, har forskerne fundet frem til flere såkaldte »ambassadører« og »microinfluencers« både betalte og ubetalte, som de har fået til at afsløre forbindelser mellem dem selv og tobaksvirksomhederne.

Nogle af de mest udbredte kampagner har været British American Tobaccos #TasteTheCity, som skulle promovere Dunhill og Kent cigaretter og Phillip Morris Internationals #Newland og #IDecideTo/ #YouDecide.

Ingen af tobaksvirksomhederne har direkte vedkendt sig samarbejdet med influencerne. British American Tobacco sagde f.eks. At de »ikke havde kendskab til«, at tico13 og Polpettadiriso postede indhold på deres vegne. Ligesom de også overfor New York Times afviser ethvert kendskab til »Lucky U«-kampagnen, der markedsfører Lucky Strike.

Et opslag delt af Polpy (@polpettadiriso) den 4. Dec, 2017 kl. 11.31 PST

Kræftens Bekæmpelse opmærksomme på problemet

Niels Them Kjær, Projektchef for Tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, forklarer, at man også i Danmark er opmærksomme på skjult markedsføring af tobak. Selvom man ikke har set konkrete eksempler på sociale medier, er de opmærksomme på skjult markedsføring, særligt i udenlandske film og serier.

»Vi har noteret os, at der f.eks. på Netflix er mange flere rygescener end i film og tv-serier andre steder. Helten i den populære ungdomsserie »Stranger Things« er f.eks. en politimand, som ryger i ufattelig mange scener.«

Han tror, at udviklingen skyldes forbuddet mod traditionel markedsføring.

»På grund af forbuddet mod traditionel markedsføring vil tobaksindustrien strømme mod i de andre muligheder, som der er, f.eks. product-placement og brug af influencers,« siger Niels Them Kjær.