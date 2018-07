To VM-kys starter krænkelsesdebat på sociale medier

Er det en seksuel krænkelse, når en mandlig reporter bliver kysset af en forbipasserende kvinde?

Det spørgsmål har fået brugerne til tasterne på det kinesiske sociale medie Weibo, skriver BBC.

Manden i centrum er den sydkoreanske reporter Jeon Gwang-ryeol, der rapporterer fra VM i Rusland. På klippet bliver han kysset af to forbipasserende kvindelige fans svøbt i russiske flag. Jeon Gwang-ryeol griner, men ser noget utilpas ud efter kvindernes kindkys.

Videon er gået viralt ganske kort efter en tilsvarende sitaution blev filmet - men her var det en kvindelig reporter, Julia Guimaraes, der blev kysset af en mandlig fodboldfan. Hun afviste ham og fortalte ham, at han aldrig skulle opføre sig sådan over for en kvinde igen.

Efterfølgende tweetede Julia Guimaraes, at hun aldrig havde oplevet noget tilsvarende i sit hjemland, Brasilien, men at det var sket to gange under verdensmesterskaberne i Rusland.

Weibo er Kinas største sociale netværk og har omkring 250 millioner brugere. En del af dem spørger, hvorfor de russiske kindkys ikke har fremprovokeret den samme reaktion som deres mandlige modstykker.

»Hvis det er en person, der ser godt ud (der kysser), så er det ikke seksuel krænkelse« skriver én bruger, mens en anden skriver:

»Det her står i meget skarp kontrast til det tidligere eksempel.«

Andre »opfordrer til ligestilling mellem mænd og kvinder«, og påpeger, at videoen er et eksempel på, at der stadig er forskelsbehandling mellem kønnene.

De sidste måneder har seksuelle krænkelser fyldt en del på det kineiske forum og kritiseret myndighederne for ikke at tage problemet alvorligt.

Men på trods af, at kysset har skabt debat i cyberspace i Kina, har det ikke vakt stor opmærksomhed i Sydkorea.

En enkelt sydkoreansk Twitterbruger har dog delt videoen og skrevet:

»Uanset hvilket køn man har, så er der tale om en seksuel krænkelse. En MBN-journalist tog til Rusland for at dække verdensmesterskabet og blev seksuelt krænket af to kvinder«