To stærke tyskere griber ud efter magten i Europa - men ikke alle jubler

Udnævnelsen af tyske Martin Selmayr til magtfuld EU-post bliver kaldt et ’statskup’ i franske medier, mens endnu en tysker er favorit til posten som direktør for den europæiske centralbank. I Sydeuropa stiger frygten for, at Berlin sætter sig på magten i EU.