To sorte mænd ville bare på Starbucks. Få minutter efter var de lagt i håndjern af talstærkt politi

Efter anholdelse af to sorte på en Starbucks gik viralt, har kaffekædens topchef haft travlt med at undskylde. 17.500 ansatte skal nu på kursus for at hindre diskrimination. Men der er tale om et bredere kulturelt problem.