To orkaner brager nu løs i USA: Den ene rammer østkysten, den anden rammer Trump

Monsterorkanen Florence står til at lave episke ødelæggelser de næste par døgn. Men også en politisk storm har ramt USA efter, at præsident Trump har hævdet, at der "ikke døde" knap 3.000 under orkanen Maria på Puerto Rico, selv om det er fastslået som et fakta.