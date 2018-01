To medlemmer af Pussy Riot søger asyl i Sverige

I et flygtningecenter i byen Lindesberg venter Luisine Djanyan og Aleksej Knedljakovskij samt deres søn Tigran lige nu på at de svenske myndigheder behandler deres ansøgning om politisk asyl i landet.

Det skriver SVT Nyheter.

Både Luisine Djanyan og Aleksej Knedljakovskij er medlemmer af det feministiske protestkollektiv og punkband Pussy Riot, der i 2012 blev verdenskendte, da tre medlemmer af gruppen blev idømt to års fængsel for en protest mod Ruslands premierminister, Vladimir Putin.

Årsagen til at de nu søger asyl i Sverige, er ifølge de to medlemmer af kollektivet, at de igennem de seneste år har oplevet, at de russiske myndigheder i stigende grad forfølger dem.

Senest blev Aleksej Knedljakovskij anholdt efter en protest, hvorefter han blev dømt til 15 dages fængsel efter en rettergang, der tog seks minutter. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, så parret valgte at flygte til Sverige i stedet. Her har de boet i ti måneder, mens de venter på, at deres sag bliver behandlet færdig.

»Vi er vant til at leve midt i handlingens centrum med konstant bygge- og rejselarm. Det er svært at vænne sig til stilhenden her i landsbyen,« siger Lusine Djanyan til SVT, der har besøgt parret i deres midlertidige bolig.

Aleksej Knedljakovskij supplerer:

»Men med den virkelighed der hersker i Rusland, og som venter hvis vi tager tilbage, den er langt værre. Her skal vi ikke længere konstant leve i frygt.«

Inden sidste vinter-OL i 2016 ved den russiske skiby Soji blev tre medlemmer af Pussy Riot endnu en gang anholdt i forbindelse med en protest med Vladimir Putin. Efter internationale protester blev de løsladt. I august 2017 var den dog gal igen, da flere medlemmer af gruppen igen blev anholdt.

Lusine Djanyan fortæller til SVT, at hun efter aktionen i Soji blev fyret fra sit job som lektor på instituttet for kunst og kultur på universitet i Krasnodar. Desuden blev hun og hendes mand chikaneret i medierne, samtidig med de oplevede at blive overfaldt og slået, når de gik på gaderne i deres hjemby.

»Vi har rigtig nok betalt en høj pris for vores kunst, men jeg fortryder intet,« siger Lusine Djanyan til SVT:

»Tværtimod burde jeg have gjort endnu mere. Præsidenter kommer og går, mens kunsten er for evigt. Putin er ikke for evigt.«