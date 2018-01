To køleskabe til Air Force One? Ja tak, det bliver lige 144 millioner kr.

Som enhver lystfisker ved, skal man ikke gå ned på grej – og der er ingen øvre grænse for, hvor mange penge, man kan smide efter ekstraudstyr. Og hvis man er om bord på verdens vel nok mest berømte fly, Air Force One, som den amerikanske præsident flyver landet og kloden tynd med, forventer man vel også, at der er orden i sagerne.

Alligevel har nyheden om de to nye køleskabe, flyet nu skal udstyres med, resulteret i hævede øjenbryn hos flere amerikanske skatteborgere. Prisen er nemlig omkring 24 millioner dollar – ca. 144 millioner kr.

Men selv om køleskabene nok ville vælte de flestes budget til det nye køkken, er det ikke så urimeligt, som det måske lyder. Det siger Richard Aboulafia fra konsulentfirmaet Teal Group til mediet Defense One, der beskæftiger sig med amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Det er Boeing, der står for at udstyre Air Force One, der i virkeligheden er ikke et, men to jumbojet-fly, der begge blev bestilt af Ronald Reagan og som efterhånden har 26 års tjeneste på bagen. Men der er ikke tale om, at Boeing skummer fløden på køleskabene, siger Aboulafia. Der er helt særlige krav til alt udstyr om bord på de to fly, og meget af det specialfremstilles kun til dem.

Læs også Løkke på Davos: Trump talte ikke meget om de store globale udfordringer

Køleskabene skal eksempelvis kunne brødføde hele flyets besætning og passagerer i ugevis i tilfælde af atomkrig eller lignende. Så der skal være plads til omkring 3.000 måltider.

I december 2016 skrev præsident Trump et tweet, der fik Boeing til at ryste i bukserne:

»Boeing bygger en splinterny 747 Air Force One til kommende præsidenter, men omkostningerne er løbet løbsk. Mere end fire milliarder dollar. Aflys ordren!« Tweetet var dog ikke helt korrekt, da der som sagt er tale om to fly og der ikke var afgivet endelig ordre på dem.

Men det er ikke umuligt, at slutprisen bliver på fire milliarder dollar, svarende til 24 milliarder kr. Så kan Air Force One også blandt meget andet tanke brændstof i luften og holde alle de sikre kommunikationslinjer åbne under en atomkrig. Og med de nye køleskabe er der altså nok at spise til flere uger.

Foruden Air Force One bliver den amerikanske præsident transporteret rundt i helikopteren Marine One og den pansrede limousine Cadillac One, der populært kaldes The Beast – Uhyret. Flåden af ultrasikre limousiner er bl.a. hermetisk forseglede og har egen iltbeholdning i tilfælde af kemisk angreb, ligesom de angiveligt har poser med præsidentens blod om bord.

Ifølge Business Insider lyder rygtet efter observerede prøvekørsler, at en ny model af The Beast kan være på vej.