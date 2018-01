To dræbt og mange såret i nyt skoleskyderi i USA: Formodet gerningsmand er kun 15 år

To elever er dræbt i skoleskyderi i USA

To 15-årige elever er dræbt i et skoleskyderi tirsdag i Kentucky i USA. 14 andre personer er såret efter at være ramt af skud, skriver NBC News.

Desuden er yderligere fem kommet til skade, i forbindelse med den panik som skyderiet udløste blandt elever og lærere, skriver NBC News.

- De smadrede døre og væltede hegn bare for at komme væk, siger Shea Thompson, mor til to elever, som befandt sig på skolen, da skyderiet begyndte.

Ifølge myndighederne er den formodede gerningsmand anholdt. Der er tale om en dreng på 15 år, som var bevæbnet med et håndvåben.

Politiet ankom til skolen, Marshall County High i byen Benton, få minutter, efter at der var åbnet ild. Herefter overmandede og afvæbnede de teenageren.

- Han blev tilbageholdt uden at gøre modstand, siger politikommissær Richard Sanders.

Det var dog for sent til at redde en 15-årig pige, som døde på stedet. En jævnaldrende dreng afgik senere ved døden på et hospital, oplyser guvernøren i Kentucky, Matt Bevin, ifølge NBC News.

Navnet på den mistænkte er ikke offentliggjort. Myndighederne har heller ikke udtalt sig om et muligt motiv til skyderiet. Forbundspolitiet FBI deltager i efterforskningen af sagen, skriver NBC News.

En elev ankom til skolen, kort efter at de første skud blev affyret få minutter før klokken otte tirsdag morgen.

- Jeg holdt ind til siden af vejen, fordi alle løb væk, siger eleven, Greg Rodgers.

En af hans venner fortalte ham, at gerningsmanden begyndte at skyde, da eleverne var på vej ind i klasselokalerne.

Benton er en lille by med cirka 4300 indbyggere i den vestlige del af Kentucky cirka 180 kilometer fra Nashville.

/ritzau/

Facebook køber identifikationsekspert

Det sociale medie Facebook har købt firmaet Confirm, der lever af at kunne kontrollere, om offentlige identifikationspapirer så som kørekort er ægte. Det skriver flere medier, deriblandt nyhedsbureauet Reuters.

Opkøbet bliver set som et træk for at blive bedre til at kontrollere, hvem der køber reklamer og eksponering på det sociale medie.

- Deres ekspertise og teknologi vil styrke vores fortsatte indsats for at holde vores digitale fællesskab sikkert, skriver en talskvinde for Facebook til erhvervsmediet Bloomberg om opkøbet.

Facebook og andre sociale medier som eksempelvis Twitter er kommet i stormvejr, efter at det er kommet frem, at grupper med stærke forbindelser til den russiske stat i stort omfang forsøgte at påvirke den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

Det skete med falske profiler og grupper, der betalte for at få spredt ekstreme og hadfyldte falske nyheder. Ifølge estimater nåede falske nyheder fra Rusland 126 millioner amerikanere under valget.

I løbet af 2017 er den russiske kampagne blevet oprullet af de amerikanske efterretningstjenester, og specielt Facebook er kommet under kritisk fokus fra den amerikanske kongres.

Flere medlemmer af Kongressen gik aggressivt til værks over for Facebook, da selskabet måtte erkende, at det ikke havde styr på, hvem der købte reklamer og spredte information på selskabets platform.

- Hvordan kunne Facebook, der er stolte over at kunne håndtere milliarder af datapunkter, ikke opdage, at politiske reklamer købt med russiske rubler kom fra Rusland?, tordnede den demokratiske senator Al Franken mod Facebook under en høring i Senatet i efteråret 2017.

Rusland og andre magter har de seneste år aktivt brugt falske profiler på sociale medier til at undergrave tilliden til vestlige demokratier i deres befolkninger og til at så splid.

Det har affødt en større debat om, hvorvidt sociale medier kan fortsætte med at være ansvarsfri over for det indhold, der bliver spredt på dem.

/ritzau/

Trump inviterer Macron på statsbesøg i Det Hvide Hus

Den franske præsident, Emmanuel Macron, er officielt blevet inviteret på statsbesøg i Det Hvide Hus af USA's præsident, Donald Trump.

Det bliver det første statsbesøg i Washington, siden Trump blev indsat som præsident for godt et år siden.

Det er endnu uvist, hvornår mødet kommer til at foregå.

De to statsledere har mødt hinanden flere gange og virker til at have et godt forhold på trods af store uenigheder om eksempelvis klimaforandringer.

Et statsbesøg bliver ofte brugt til at styrke båndet mellem allierede. Og Macron vil under besøget blandt andet blive budt velkommen ved en stor ceremoni og deltage i en fornem middag. Derudover skal han og Trump også holde møder og pressekonferencer.

Trump var i juli sidste år på besøg hos Macron i forbindelse med Frankrigs nationaldag, Bastilledagen.

Inden da havde de mødtes i Belgien i maj, hvor de to blandt andet gav hinanden et langt og særdeles fast håndtryk.

Under præsidentvalgkampen i 2016 kritiserede Trump flere gange de store middage, der udgør en vigtig del af et statsbesøg.

I 2015 kritiserede han også et besøg fra Kinas præsident, Xi Jinping, hos den daværende amerikanske præsident Barack Obama.

- Jeg ville ikke holde en middag for Xi. Jeg ville skaffe ham en hamburger fra McDonald's og så komme i gang med arbejdet, sagde Trump dengang.

Trump er den første præsident siden Calvin Coolidge i 1920'erne, der ikke har haft et officielt statsbesøg i Det Hvide Hus i sit første år som præsident.

/ritzau/AFP

Venezuelas Maduro søger genvalg ved præsidentvalg i april

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, siger, at han stiller op til det kommende præsidentvalg.

Det sker, netop som Maduros allierede har besluttet at afholde valget allerede i slutningen af april. Det er måneder før, at det traditionelt bliver afholdt.

Iagttagere mener, at valget er blevet fremskudt, fordi der er uoverensstemmelser i Venezuelas opposition. Maduro er dog glad for den fremskudte dato.

- De skulle finde den tidligste dato for at få dette overstået, så vi kan påbegyndte vores storslåede revolution, siger Maduro foran hundredvis af tilhængere.

Præsidenten er især det seneste år blevet mødt med store demonstrationer fra utilfredse borgere i det økonomisk trængte Venezuela. Men præsidenten lader sig ikke røre af den stigende utilfredshed i visse dele af landet.

- Hvis det står til mig, så var der valg i denne uge, siger Maduro.

Udenrigsministre fra 14 sydamerikanske lande er samlet i Chile for at diskutere situationen i Venezuela. I en erklæring siger de, at det er "umuligt" at afholde et troværdigt valg i Venezuela under de nuværende forhold.

Mexico, der også deltager ved mødet, oplyser, at landet trækker sig fra mødet i protest mod den fremrykkede valgdato.

Også i USA er der modstand mod Maduros forsøg på at blive genvalgt.

- Jeg synes ikke, det er en god idé, siger talskvinde for udenrigsministeriet Heather Nauert.

Venezuela befinder sig lige nu i en dyb krise på grund af faldende oliepriser. En voldsom inflation og korruption har også medvirket til, at landets økonomi er i ruiner.

I 2017 var den årlige inflation på 2616 procent. Ifølge AFP forventes den at være omkring 2300 procent i 2018.

Lokale universiteter siger, at 30,2 procent af befolkningen i Venezuela kommer til at leve i fattigdom. Halvdelen af dem vil ryge i kategorien ekstrem fattigdom.

/ritzau/AP

Grimt minde fra semifinale hjemsøger Wozniacki i Melbourne

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki står i sin anden semifinale ved årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Det står klart, efter at hun under Melbournes nattehimmel slog spanske Carla Suárez Navarro i kvartfinalen 6-0, 6-7, 6-2 natten til onsdag australsk tid.

Sidste gang, den nu 27-årige dansker var blandt de sidste fire i turneringen var i 2011, hvor hun blev slået i en tæt kamp med kinesiske Li Na. Og det er ikke en kamp, Wozniacki husker tilbage på med glæde.

- Det er dejligt at være tilbage i semifinalerne her. Det er nogle år siden. Sidste gang, jeg var i semifinalen, havde jeg matchbold mod Li Na og tabte alligevel, siger Wozniacki.

I semifinalen i 2011 havde Wozniacki vundet første sæt 6-3 og skulle serve ved stillingen 5-4 i andet sæt. Her misbrugte den topseedede dansker en matchbold, hvorefter kineseren vandt sættet og senere kampen.

- Det hjemsøger mig stadig i dag, så jeg håber på et andet resultat denne gang, siger Wozniacki om et af karrierens mest smertefulde nederlag.

- Det var en kamp, der gjorde virkelig ondt. Jeg har før tabt efter at have haft matchbold, og jeg har vundet efter at have været nede med en matchbold. Den kamp var speciel, siger Wozniacki.

Der er sket meget siden 2011, hvor Caroline Wozniacki spillede passivt i flere afgørende dueller mod sin kinesiske modstander.

I dag er det en mere aggressiv udgave af Wozniacki, der igen står i semifinalen i Melbourne. Det mener Carla Suárez Navarro efter tirsdagens kvartfinalenederlag.

- Caroline har været god fra baghånden, siden hun var helt ung, men hun spiller mere aggressivt med forhånden i dag - mere ned ad linjen, siger den 29-årige spanier, der har mødt Wozniacki adskillige gange.

- Hun har altid været både mentalt og fysisk stærk, tilføjer spanieren.

Caroline Wozniacki spiller semifinale med den useedede belgier Elise Mertens torsdag.

/ritzau/