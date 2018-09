To distrikter kom flere timer for sent med valgresultat

Først mandag omkring klokken 13 kan den svenske valgmyndighed lægge sidste hånd på optællingen fra alle valgkredse. Resultaterne fra to valgdistrikter lod nemlig vente på sig.

Efter at resultaterne fra alle 6004 valgdistrikter er på plads, står de borgerlige partier, der er samlet i blokken Alliansen med Moderaterna i spidsen, til 143 mandater.

Den rødgrønne blok, der består af regeringspartierne Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Vänsterpartiet, står til at få 144 mandater.

Sverigedemokraterna, der ikke er en del af blokkene, ser ud til at sikre sig 62 mandater.

De øvrige resultater var på plads allerede mandag morgen. Men de sidste to distrikter glemte at indrapportere resultaterne, lyder det fra länsstyrelsen.

Elin Gradeen fra länsstyrelsen i Stockholm fortæller, at det har taget distriktet lidt mere tid at tælle, og samtidig glemte distriktet at rapportere til länsstyrelsen, inden modtagelsen for resultater lukkede ved firetiden mandag morgen.

Stemmerne lå derfor hos länsstyrelsen og ventede.

Det ene valgdistrikt, Hägersten 15 Svandammen, har 1923 indbyggere, mens Enskede 3 Västra Årsta Mellersta har 1636 beboere.

I alt er der 6004 valgdistrikter, og de 6002 indgav deres stemmer til det foreløbige valgresultat allerede natten til mandag.

Dermed har alle valgsteder indleveret deres foreløbige valgresultater.

Dertil kommer udlandsstemmer og forhåndsstemmer, der er indkommet sent, som tælles onsdag. Det endelige valgresultat ventes først klar fredag.

Valget til Riksdagen har været helt tæt mellem de to store blokke.

/ritzau/TT