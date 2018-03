To danske diplomater udvist af Rusland

Danmark har fået besked på at sende to diplomater hjem fra tjeneste i Rusland.

Det har den danske ambassadør, Thomas Winkler, fredag fået besked på ved et møde i det russiske udenrigsministerium.

Læs også Rasmus Jarlov: Vi må aldrig glemme sandheden om Putin og Rusland

Udenrigsminister Anders Samuelsen kalder i en pressemeddelelse russernes beslutning "helt som forventet".

- Det er samme reaktionsmønster som vi så, da Storbritannien udviste russiske diplomater for nogle uger siden. Så det kommer ikke bag på mig.

- Men det retfærdiggør ikke udvisningen af de to danske diplomater. I stedet for at besvare de britiske spørgsmål har Rusland valgt at isolere sig selv yderligere. Kun Rusland bærer ansvaret for den aktuelle situation, siger han.

Danmark er blandt de lande, der i løbet af ugen har udvist russiske diplomater som følge af giftangrebet på en tidligere russisk dobbeltspion i den engelske by Salisbury. Briterne mener, at Rusland står bag.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde torsdag, at Rusland vil gengælde udvisningerne én til én.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), fortalte på et pressemøde i mandags, at to russiske diplomater har fået en uge til at forlade Danmark.

/ritzau/