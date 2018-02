To brødre i Malmø er anholdt for plan om bombesprængning

Malmø. To brødre på 21 og 22 år er anholdt i Malmø mistænkt for at planlægge et sprængattentat, rapporterer tv-stationen SVT og en række andre svenske medier.

Den 22-årige er tidligere dømt for at detonere en sprængladning i boligselskabet Victoria Park i Rosengård.

De to unge mænd mistænkes for at ville udføre et bombeangreb, som kunne forårsage betydelige ødelæggelser.

Det skulle have været udført mellem 29. og 31. december.

Malmø byret har fredag valgt at varetægtsfængsle de to mænd.

- Han benægter enhver form for indblanding. Han har intet med dette at gøre, mener han, siger Lars Kruse, forsvarsadvokaten for den 22-årige.

Den ældre bror er tidligere idømt to et halvt års fængsel for at detonere en bombe i Victoria Park. Det var i julen 2014.

Han begik forbrydelsen, efter at han og hans familie var blevet truet af andre i boligselskabet med at blive sat ud af deres lejlighed.

Rosengård er et område med en del sociale problemer, og mange af byens borgere er opskræmt over bander og skyderier, der har forbindelse til bydelen.

