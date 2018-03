Tjekkiet udleverer russisk hacker til USA

Tjekkiet har udleveret den russiske hacker Jevgenij Nikulin til retsforfølgelse i USA.

»Vi bekræfter udleveringen til USA. Han er allerede fløjet afsted«, meddeler en talskvinde i det tjekkiske justitsministerium.

Nikulin, som kræves udleveret af både USA og Rusland, er anklaget for at have hacket sociale netværk. Blandt andet skal han have fundet vej til at stjæle data på servere hos netværksmediet LinkedIn.

En tjekkisk domstol besluttede sidste forår, at hackeren kunne udleveres til USA, hvor han står anklaget for at hacke sociale netværk, eller til Rusland, hvor han er mistænkt for bedrageri.

Tjekkisk politi anholdt Jevgenij Nikulin i Prag 5. oktober 2016 i samarbejde med det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Anholdelsen skete, to dage før at USA formelt anklagede den russiske regering for at forsøge at blande sig i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Læs også Uffe Ellemann: Nyt hackerangreb understreger Vestens sårbarhed

Rusland beskyldte straks USA for at chikanere sine borgere og lovede at kæmpe imod Nikulins udlevering fra Tjekkiet til USA.

Og med det samme udstedte russerne en arrestordre på Nikulin over påstået tyveri fra systemet WebMoney.

Selv hævder Nikulin, at FBI har knyttet ham til et hackerangreb på Det Demokratiske Parti i USA inden præsidentvalget i 2016. Ifølge Nikulin forsøgte FBI i februar at overtale ham til at tilstå angrebet.