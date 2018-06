Tigre, løver og jaguar brød ud af tysk zoo - indbyggere opfordret til at blive indenfor

Indbyggere i den vestlige tyske by Lünebach fik fredag besked om at holde sig indendørs, fordi flere farlige rovdyr fra den lokale zoologiske have var brudt ud.

To løver, to tigre og en jaguar var på firspring, bekræftede politiet i den nærliggende by Prüm til det regionale medie SWR.

Dyrene var brudt ud af den lokale Eifel-Zoo, der ligger i det bakkede Eifel-område.

Fredag eftermiddag kan indbyggerne dog ånde lettet op igen, for ifølge nyhedsbureauet AFP er alle dyr igen indfanget, det oplyser lokale myndigheder.

Det er uvist, hvor dyrene er blevet indfanget og hvordan, men de lokale myndigheder har sat stort ind for at indfange dem.

Foruden de fem store kattedyr skulle en bjørn også være undsluppet. Men den er blevet skudt.

Det er uvist, hvordan dyrene er undsluppet den lokale zoologiske have, der rummer omkring 400 dyr. Flere tyske medier skriver, at en storm og medfølgende oversvømmelser i området kan have gjort skade på dyrenes bur.

Eifel-Zoo er 30 hektar og rummer 60 arter, herunder sibiriske tigre og løver.

/ritzau/AP