Tiger dræber kvinde i Nepal

Kathmandu. En 25-årig kvinde blev mandag dræbt af en vild tiger i nærheden af Nepals største nationalpark.

Det oplyser det lokale politi.

Kvinden var gået ud sammen med to andre for at samle foder til sine husdyr i en skov tæt ved nationalparken Chitwan mandag morgen, da de blev angrebet.

- Dyret slæbte hende 100 meter væk. Parkvagterne måtte bedøve tigeren for at få den væk fra offerets lig, siger politibetjenten Shiva Sharma Acharya.

Tigerangreb forekommer kun sjældent i Nepal.

Men det sker jævnligt, at andre dyr angriber mennesker, fordi skovrydninger og andre former for indgreb får dyrene til at forlade deres naturlige miljøer. Samtidig bliver landsbyerne større og breder sig ind i skovområderne.

De stigende antal angreb resulterer i en voksende bekymring for de indbyggere, som bor i nærheden af reservater med vilde dyr.

I juni oplevede Nepal to tilfælde af, at sovende personer blev trampet ihjel af elefanter.

De 198 vilde tigre, der lever i Nepal, er truet af udryddelse. De bor i områder i den sydlige del af landet tæt ved grænsen til Indien. Områderne er beskyttet af vagter.

