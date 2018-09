Tidligere Trump-rådgiver får 14 dages fængsel for løgn til FBI

Washington. Den tidligere rådgiver for Donald Trumps præsidentkampagne George Papadopoulos idømmes 14 dages fængsel for at have løjet over for den føderale efterretningstjeneste, FBI.

Sådan lyder dommen fra en føderal domstol i den amerikanske hovedstad, Washington.

Dermed bliver han ifølge nyhedsbureauet AP den første, der dømmes som følge af den særlige anklager Robert Muellers undersøgelser af Ruslands forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016.

Papadopoulos havde på forhånd tilstået, og fredagens retsmøde skulle blot fastslå straffen. Efter sin tilståelse har den tidligere rådgiver hævdet, at han begik en "forfærdelig fejl" og var ivrig efter at gøre skaden god igen.

Anklagerne i sagen gik efter en dom på op til seks måneder, mens forsvarsadvokaten bad om en betinget dom uden fængsel.

Ifølge dommen havde Papadopoulos løjet om sin kontakt med russere under valgkampen for at få sin egen rolle og kampagnens kendskab til denne kontakt til at se så ubetydelig ud som mulig, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En af Papadopoulos' kontakter var ifølge Reuters professoren Joseph Mifsud, der havde base i London. Professoren fortalte Papadopoulos, at russerne havde "snavs" på Trumps modstander, demokraten Hillary Clinton, i form af flere tusinde e-mails.

Under strafudmålingen kom Papadopoulos' forsvarsadvokat, Thomas Breen, med en stikpille til USA's præsident, Donald Trump.

Ifølge Thomas Breen har Trump skadet Muellers efterforskning mere end Papadopoulos. Det har præsidenten ifølge Breen gjort med påstande om, at Muellers efterforskning er en "heksejagt" og "fake news".

- USA's præsident har stillet sig mere i vejen for denne efterforskning mere end George Papadopoulos nogensinde kunne, lød det fra Thomas Breen.

/ritzau/AP