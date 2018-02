Tidligere Trump-medarbejder tilstår løgn i Rusland-udredning

Washington. En tidligere højtstående medarbejder i Donald Trumps valgkamp har fredag ved en domstol i Washington erklæret sig skyldig i at have løjet for amerikanske myndigheder og i at have konspireret mod USA's regering, som det hedder i anklageskriftet.

Det er sket i forbindelse med den igangværende undersøgelse af mulig russisk indblanding i den amerikanske valgkamp.

Medarbejderen, Rick Gates, har været i fokus i den særlige Rusland-udredning, der ledes af Robert Mueller.

Læs også Den kolde krig er slut, men verden nærmer sig »afgrundens rand«

Det samme har Paul Manafort, som var Donald Trumps kampagnechef i fem måneder i 2016, mens Rick Gates var næstkommanderende under Manafort.

Gates erkender fredag ved en domstol i Washington, at han har løjet over for efterforskerne og indgivet falske oplysninger til det amerikanske justitsministerium om udenlandsk lobbyvirksomhed.

Denne type lovovertrædelse straffes normalt med fængsel i mellem 57 og 71 måneder. Det er endnu ikke klart, hvornår domstolen vil udmåle straffen.

Læs også De skulle skabe splid i USAs politiske system: Det ved vi om de 13 tiltalte russere

Gates kan imidlertid få straffen nedsat, fordi han har samarbejdet med den særlige undersøger, Robert Mueller.

Torsdag kom der nye anklager frem mod Manafort og Gates. De beskyldes blandt andet for skatteunddragelse og hvidvask af 30 millioner dollar.

Manafort fastholder sin uskyld trods Gates' tilståelse i retten fredag, siger den tidligere kampagnechef i en udtalelse fredag aften.

De to tidligere højtstående medarbejdere er blandt de første, der bliver tiltalt i forbindelse med Robert Muellers undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen op til præsidentvalget i 2016.

Læs også Putins utrættelige rival advarer danskerne: »Det er en farlig tendens og det nedbryder lov og orden i jeres land«

Gates er desuden blevet sigtet for at have løjet under forhør i den særlige Rusland-udredning, der ledes af den særlige anklager Robert Mueller.

/ritzau/AP