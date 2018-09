Tidligere svenske statsministre blander sig i striden om Sverigedemokraterna: »Det er det farligste forslag i valgkampen«

Nogle af de ansigter, der for år tilbage fik allermest TV-tid i Sverige, er dukket op igen.

Politiske koryfæer, som de tidligere statsministre Carl Bildt og Göran Persson, er her i slutspurten før det afgørende riksdagsvalg søndag igen i æteren med klare budskaber.

»Det er det farligste forslag i valgkampen,« lød det blandt andet fra Carl Bildt, tidligere statsminister og udenrigsminister for det konservative parti Moderaterna.

Bildt har både i en kronik og i en TV-debat med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson advaret i meget direkte vendinger mod, at Sverigedemokraterna drømmer om, at svenskerne skal stemme om sit medlemskab af EU.

»EU er en stor jungle af korruption,« har Jimmie Åkesson sagt. »Vi betaler ufatteligt mange penge (til EU, red.) og får ufatteligt lidt tilbage.«

»Hallänning, svensker, europæer«

Ifølge tal fra Eurobarometer kan spørgsmålet dog ikke hente stemmer hos størstedelen af svenskerne. 68 procent synes ifølge den seneste måling, at Sveriges EU-medlemskab er en god idé.

Og Carl Bildt er altså en af dem:

»Vi er et lille land i verden. På praktisk taget alle områder har vi brug for mere samarbejde. Enten er man med til at træffe beslutningerne, eller også er man udenfor,« sagde han blandt andet ifølge Omni.

Det fik Åkesson til at gå til modangreb på Bildt:

»Jeg har respekt for dit synspunkt om, at Sverige som nationalstat ikke har nogen større værdi for dig.«

Bildt argumenterede for, at der ikke var nogen problemer i både at være hallänning (komme fra sydsvenske Halland som Bildt selv), svensker og europæer.

Den nuværende leder af Bildts parti, Moderaterna, Ulf Kristersson, har ligesom de øvrige partier afvist at samarbejde med Sverigedemokraterna.

Men ifølge et andet koryfæ, der er dukket op i valgkampen, bør Moderaterna imidlertid overveje netop det.

»For de borgerlige er det inden for rækkevidde. Lytter man til borgerlige vælgere og især vælgere, der stemmer på Moderaterna, så vil de jo gerne have sådan et samarbejde. Så jeg synes, de skal prøve det, og så må vi se, hvor langt det kan gå, og hvor langt det rækker,« siger den tidligere socialdemokratiske statsminister Göran Persson til Expressen.

»Hvis de ikke imødegår denne udfordring, er det snart en blivende tilstand, at Sverigedemokraterna er større end Moderaterna, og så bliver Moderaterna, som vi kender partiet som den svenske højrefløjs leder, reduceret til et midterparti, som ligner partiet Liberalerna,« fortsætter han.

Store partier mister stemmer

Göran Persson har ret i, at det i de fleste målinger tegner til, at Sverigedemokraterna overhaler Moderaterna og bliver det næststørste parti i Riksdagen.

Men også Socialdemokraterna ser ud til at miste mange stemmer til Jimmie Åkesson. En partisympatimåling viste allerede i maj, at hans parti ville få selskab af ca. 2,5 procent af Socialdemokraternas vælgere og 2,2 procent af Moderaternas vælgere.

Mens både Carl Bildt og Göran Persson har budt ind, har der været anderledes stille fra fra den tidligere svenske statsminister Fredrik Reinfeldt.

Forud for Moderaternas valgnederlag ved valget i 2014 havde Reinfeldt opfordret svenskerne til at »åbne deres hjerter« for de mennesker på flugt, der strømmede op gennem Europa og endte med at søge om asyl især i Tyskland og Sverige.

Valget i år handler især om flygtninge og indvandrere og tegner til at blive et opgør med den politik, flere af de klassisk regeringsbærende partier har ført på området.