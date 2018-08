Tidligere rådgiver nægter at lade sig bringe til tavshed af Trump: »Jeg vil ikke lade mig intimidere«

Tidligere rådgiver vil ikke lade sig kue af Trump

Den tidligere Trump-rådgiver Omarosa Manigault Newman vil ikke lade sig bringe til tavshed af den amerikanske præsident, Donald Trump.

Manigault Newman har skrevet en stærkt kritisk bog om sin tid i Det Hvide Hus under Trump, som har fået præsidentens valgkampagne til at indlede en voldgiftssag mod hende.

Kampagneorganisationen mener, at hun med bogen og sine udtalelser i flere medier har overtrådt en aftale om tavshedspligt.

- Jeg vil ikke lade mig intimidere. Jeg vil ikke lade mig tyrannisere af Donald Trump, siger hun i et interview med nyhedsbureauet AP.

I bogen "Unhinged" (på dansk "Sindsforvirret", red.), som udkom tirsdag, beskriver hun Donald Trump som selvoptaget, kvindefjendsk, usikker og en evig kilde til konflikt.

Hun har desuden fortalt, at hun har hørt lydoptagelser, hvor Trump "bruger n-ordet", det vil sige kommer med stærkt racistiske udtalelser.

Hun var selv en af de få ikkehvide medarbejdere under Trump.

Den tidligere Trump-rådgiver nægter i interviewet med AP at svare på en række spørgsmål om sine oplevelser som den højest rangerede afroamerikanske rådgiver i Det Hvide Hus.

I stedet fortsætter hun sin kritik mod den sin tidligere arbejdsgiver, som hun mener er uegnet til at være præsident.

- Jeg ønsker at se vores nation forenet i modsætning til splittet. Jeg ønsker ikke en racekrig, som Donald Trump gør, siger hun til AP.

Allerede inden udgivelsen kritiserede Det Hvide Hus Newmans bog for at være "fyldt med løgne og falske anklager".

Trump selv har i en lang række tweets i de seneste dage raset mod den tidligere ansatte, som han tirsdag morgen betegnede som en "hund".

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. august 2018

- Når du giver en skør, grædende ussel person en mulighed og giver hende et job i Det Hvide Hus, så fungerer det bare ikke. Godt, at general Kelly fyrede den hund!, skrev Trump på Twitter tirsdag morgen amerikansk tid.

/ritzau/

Trump forbyder USA at handle med Huawei med ny lov

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har mandag underskrevet en ny lov, der effektivt blokerer virksomheder som Huawei og ZTE i at sælge teknologi til infrastruktur i USA.

I loven navngives de to firmaer samt en række andre kinesiske virksomheder som uønskede i USA. Loven indfører kontrol over den amerikanske stats kontrakter med dem. Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Flere demokratiske og republikanske politikere anser virksomhederne som en sikkerhedstrussel og frygter, at de spionerer på vegne af det kinesiske styre. Derfor var virksomhederne allerede underlagt amerikanske sanktioner.

Men med den nye lov må USA ikke bruge udstyr fra de nævnte firmaer, hvis det skal være en del af landets kritiske kommunikation eller på anden vis er afgørende for den måde, der kommunikeres i den amerikanske statsadministration.

Huawei mener, at loven er "vilkårlig" og "forfatningsstridig", skriver virksomheden som reaktion i en mail til nyhedsbureauet Reuters.

- Den (loven, red.) gør intet for at identificere de reelle sikkerhedsrisici eller for at styrke sikkerheden i forsyningskæden. Den vil udelukkende undertrykke innovation og øge internetomkostningerne for amerikanske forbrugere og virksomheder, skriver Huawei.

Det kinesiske handelsministerium vil holde nøje øje med, hvordan loven påvirker kinesiske firmaer, oplyser ministeriet tirsdag ifølge Reuters.

Mens Huawei anses som en sikkerhedstrussel i USA, er virksomheden i Danmark førende i salg og drift af netværksudstyr til eksempelvis TDC. Det skriver Ekstra Bladet.

Danmark er ikke i nærheden af at have samme forbehold over for de kinesiske leverandører, oplyser Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste til avisen.

- Det ville fortsætte, at der kom en "smoking gun" på bordet. Det er ikke sket, siger han til Ekstra Bladet.

/ritzau/

Putin vil mødes med Kim Jong-un snarest muligt

Ruslands præsident, Vladimir Putin, ønsker at holde et personligt møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det skriver den russiske præsident i et brev til Kim Jong-un, rapporterer det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Jeg forsikrer dig, at jeg er klar til at møde dig i den nærmeste fremtid for at drøfte presserende emner angående bilaterale relationer og vigtige regionale problemer, skriver Vladimir Putin til Kim Jong-un.

I brevet skriver Putin desuden, at forholdet mellem Rusland og Nordkorea udvikler sig i en "venskabelig og konstruktiv retning".

Putin håber, at de vil kunne "udvikle et gensidigt, fordelagtigt samarbejde", som involverer både Rusland, Nordkorea og Sydkorea.

Brevet er sendt til Kim Jong-un i anledning af Befrielsesdagen 15. august, som markerer den dag, hvor Japans herredømme over Den Koreanske Halvø fra 1910 til 1945 sluttede.

Den russiske præsident har tidligere inviteret Kim Jong-un til Rusland.

Eksempelvis har Rusland luftet idéen om, at den nordkoreanske leder kunne deltage i et møde i det østlige Rusland i september, men det er endnu ikke bekræftet fra Nordkoreansk side.

/ritzau/

2,3 millioner personer har forladt kriseramte Venezuela

En massiv krise i det sydamerikanske land Venezuela betyder, at 2,3 millioner af landets indbyggere er flygtet i år frem til og med juni. Det oplyser FN.

Det svarer til, at cirka syv procent af landets 32,8 millioner borgere har forladt landet det seneste halve år. Den omfattende flugt er primært forårsaget af madmangel, konkluderer FN.

Venezuelanerne er primært rejst til de nærtliggende lande Colombia, Ecuador, Peru og Brasilien.

Det traditionelt olierige Venezuela befinder sig i en økonomisk og politisk krise, der forværres dag for dag. En galopperende inflation og mangel på mad og medicin er blandt de største udfordringer for landet.

Sidste år forlod cirka 1,6 millioner venezuelanere landet, men allerede efter de første seks måneder i 2018 er det altså klart overgået.

I sidste uge erklærede Ecuador undtagelsestilstand på grund af den usædvanligt store mængde venezuelanere, der er kommet til landet.

Ecuador vurderer, at over 4000 migranter kommer til landet dagligt.

Undtagelsestilstanden vil vare resten af august. Den skal blandt andet sætte fart i ansættelsen af læger, politi og socialarbejdere, der skal tage sig af de mange migranter.

Også Den Internationale Migrationsorganisation (IOM) og FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) vil deltage i indsatsen.

Brasilien har også modtaget et støt stigende antal migranter fra Venezuela. Her krydser omkring 500 migranter grænsen om dagen.

Det fik tirsdag i sidste uge Brasilien til kortvarigt at lukke for landets grænseovergang til Venezuela.

Grænsen nåede dog ikke at være lukket mere end et par timer. Herefter overtrumfede landets højesteret beslutningen og fik grænsen genåbnet.

Ifølge højesteretsdommeren kunne det "ikke retfærdiggøres at tage den lette vej og "lukke dørene", fordi det er svært at huse flygtninge".

/ritzau/AP

Over 40 er døde i det seneste ebolaudbrud i DRCongo

Det seneste ebolaudbrud i DRCongo har taget livet fra mere end 40 personer. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

LIVE from @UNGeneva: Press conference on the #Ebola outbreak in #DRC with @DrTedros https://t.co/Iw0G8JApMb — World Health Organization (WHO) (@WHO) 14. august 2018

I alt 41 personer er bekræftet døde på grund af ebola, siden det nuværende ebolaudbrud begyndte 1. august i den nordlige Kivu-provins.

De voldsomme konflikter, der hærger i provinsen, hæmmer behandlingen og bekæmpelsen af sygdommen. Det fortæller WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, til en gruppe journalister i Genève i Schweiz.

Konflikterne "bidrager til at skabe et miljø, hvor ebola kan spredes frit", advarer WHO-chefen og opfordrer til en våbenhvile i området.

- Vi opfordrer de stridende parter til at indstille angrebene, for virusset er farligt for os alle. Det skelner ikke mellem den ene og den anden gruppering, siger Ghebreyesus.

Væbnede grupper og landets hær er i åben konflikt i området. Omkring en million mennesker i området er på flugt, og cirka 1000 civile har siden 2014 mistet livet i kampene mellem hæren og de væbnede grupper.

WHO-chefen har netop besøgt byerne Beni og Mangina i Kivu-regionen, der grænser op mod Uganda og Rwanda, hvor ebolaudbruddet er værst. Og han var i forvejen bekymret, da han rejste dertil, oplyser han.

- Men jeg er faktisk endnu mere bekymret nu, siger Ghebreyesus efter besøget i det virusplagede land.

Tirsdag har myndighederne i DRCongo oplyst, at det første ebolarelaterede dødsfald uden for Kivu-provinsen er registreret i naboprovinsen Ituri.

Udbruddet i Kivu-provinsen begyndte, blot en uge efter at et WHO og landets regering havde slået et andet udbrud ned i den nordvestlige provins Equateur, hvor 33 mistede livet.

Dette udbrud er det tiende i DRCongo, siden virusset blev opdaget i 1976 nær floden Ebola, som har givet navn til virusset.

/ritzau/