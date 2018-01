Tidligere militærchef stiller op som præsident i Egypten

Kairo. General Sami Anan, der er tidligere stabschef i Egyptens militær, stiller op som kandidat ved det kommende egyptiske præsidentvalg i marts.

Det oplyser han i en video på sin officielle Facebook-side.

Her siger han, at han vil redde Egypten fra fejlagtig politik. Han opfordrer samtidig statslige institutioner til at være neutrale over for alle kandidater ved valget, der afholdes slutningen af marts.

Under annonceringen af sit kandidatur oplyser Sami Anan, at han har udformet det hold, der skal stå bag ham. Blandt dem er Hisham Genena, der er tidligere politimand og dommer.

Genena blev i 2012 udpeget som leder af Egyptens værn mod korruption. I 2016 blev han fyret fra positionen af præsident Abdel Fattah al-Sisi.

Netop Sisi annoncerede fredag, at han stiller op til genvalg ved det kommende præsidentvalg i marts.

Sisi var hærchef i Egypten, da han i 2013 afsatte den folkevalgte islamistiske præsident Mohamed Mursi ved et kup.

Det kommende egyptiske valg er det tredje siden 2011, hvor optøjer førte til, at den daværende præsident, Hosni Mubarak, blev væltet.

Valget i Egypten afholdes fra 26.-28. marts.

Hvis ingen kandidater får mere end 50 procent af stemmerne i første runde, afholdes der en anden valgrunde fra 24.-26. april.

De kandidater, der stiller op mod nuværende præsident Sisi, har beskrevet en stor modvilje mod deres kandidatur. Blandt andet i form af angreb fra medierne og intimidering af deres tilhængere.

- Jeg kender folk, der er korrupte. Jeg vil ikke tillade dem at komme i nærheden af denne stol, lød det fra præsident Sisi, da han fredag annoncerede sit kandidatur.

