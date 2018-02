Tidligere lærer er anholdt i New York på bombemistanke

En forhenværende lærer på en high school og hans bror blev torsdag anholdt i New York City og sigtet for forsøg på at fabrikere en form for bombe.

Det oplyser myndighederne.

Brødrene, der begge er 27 år, blev anholdt i en lejlighed, som de delte i bydelen Bronx.

På adressen har efterforskere fundet materialer, som kan anvendes til at fremstille sprængladninger, fremgår det af retsdokumenter.

»Vi har ingen indikationer på, at der er en igangværende trussel fra disse individer,« siger en vicechef for forbundspolitiet FBI's afdeling i New York på et pressemøde.

Den ene af brødrene opsagde sidste år sin stilling på en skole på Manhattan. På hans arbejdscomputer fandt ansatte på skolen siden instruktioner til, hvordan sprængladninger kan fremstilles.

Ekslæreren har fortalt politiet, at han var stødt på oplysningerne, da han søgte information om et bombeangreb mod maratonløbet i Boston i 2013.

Han afviser at have læst dokumentet eller forsøgt at fabrikere en bombe.

Mindst to elever på hans tidligere skole har til efterforskere dog oplyst, at de af deres tidligere underviser blev betalt omkring 50 dollar i timen for skille fyrværkeri ad og fjerne krudtet.

Krudtet skulle anvendes til at lave en sprængladning, mener politiet.

Det fremgår af anklageskriftet, at der ved en ransagning af brødrenes lejlighed torsdag blev fundet krudtpulver, metalstykker og andre potentielle komponenter til en bombe.

En dommer besluttede torsdag at varetægtsfængsle de to mænd frem til 21. februar. Begge nægter sig skyldige.

Sagen efterforskes af FBI's terrorenhed i New York, som også omfatter efterforskere fra byens politistyrke.

Der er ingen oplysninger om de mistænktes eventuelle bombemål.

/Ritzau

Colombia anholder ledende medlem af guerillagruppen ELN

Colombianske myndigheder har anholdt et ledende medlem af landets eneste resterende guerillabevægelse, Den Nationale Befrielseshær (ELN).

Det oplyser anklagere torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Rafael Antonio Botero, der også går under navnet Ivan, er mistænkt for at rekruttere 97 børn samt planlægge et bombeangreb, der dræbte seks politibetjente i den nordlige havneby Barranquilla 27. januar.

Botero blev anholdt, tre dage efter at anklagemyndigheden havde beordret 21 ELN-ledere og andre medlemmer anholdt.

Colombianske myndigheder mener, at nogle af dem befinder sig i Venezuela, hvorfra de planlægger angreb.

Colombias forsvarsminister, Luis Carlos Villegas, fortæller torsdag, at han har diskuteret emnet med sin venezuelanske kollega, Vladimir Padrino, over telefonen.

Villegas fortæller videre, at han ikke vil udelukke et møde mellem repræsentanter for Colombia og Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.

Det skal ske i et forsøg på at mindske spændingerne, efter at Venezuelas statsadvokat har beskyldt Colombia for at planlægge at ville bombe hans land.

ELN er Colombias sidste aktive oprørsgruppe, efter at den langt større gruppe Farc underskrev en fredsaftale med regeringen i november 2016.

Den colombianske regering suspenderede i slutningen af januar i år fredsforhandlingerne med ELN. Det skete, efter at gruppen havde udført flere angreb i landet efter tre måneder med våbenhvile.

»Jeg har besluttet at suspendere den femte runde af fredsforhandlingerne med ELN, som var planlagt til at finde sted de kommende dage.«

»Baggrunden er, at ELN's handlinger ikke stemmer overens med dens ord,« lød det i en erklæring fra Colombias præsident, Juan Manuel Santos, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

ELN betragtes som en mere radikal gruppe, end Farc var. Den er også mindre centraliseret.

ELN er blandt andet imod, at udenlandske selskaber får lov til at slå sig ned i Colombia og har ofte bombet rørledninger og anden olieinfrastruktur.

/ritzau/

Fængselsvagter i USA mistænkes for sexmisbrug af indsatte

Syv amerikanske fængselsbetjente er sigtet for seksuelt misbrug af kvindelige indsatte i et fængsel i Scranton, Pennsylvania.

Det oplyser statsadvokat i delstaten Josh Shapiro.

Ifølge anklagemyndigheden misbrugte nuværende og tidligere vagter i Lackawanna County Prison deres magtpositioner til at tvinge kvindelige indsatte til sex.

Misbruget var almindeligt kendt, og det tyder i vid udstrækning på, at der er tale om et coverup, mener statsadvokaten.

Han kalder det "et vedholdende misbrug", som angiveligt har stået på i fængslet i Scranton i mere end et årti.

»Når du ser denne form for omfang, må du undre dig over, hvor langt op i systemet det går,« siger Josh Shapiro.

Et nævningeting, som i samarbejde med myndighederne har efterforsket fængslet i et år, siger, at vagterne handlede varer såsom mad, cigaretter eller ekstra telefontid for sex.

Panelet oplyser, at en af vagterne havde en kvindelig indsat til at udføre en sexhandling på ham i hendes fængselscelle, mens andre vagter holdt vagt i et kontrolrum.

Herfra kunne de advare ham, hvis nogle nærmede sig, ved at fjernbetjene celledørens lås.

Statslige embedsmænd siger, at kvinderne er tilbageholdende med oplysninger i sagen, fordi de frygter gengældelse.

De syv fængselsbetjente blev anholdt onsdag efter mere end et års efterforskning. Hvis de findes skyldige, risikerer de at skulle tilbringe flere årtier bag tremmer.

Første retsmøde i sagen er planlagt til næste uge.

Talsmand for Lackawanna County Prison Joseph D'Arienzo siger, at tjenestemænd har arbejdet "flittigt i årenes løb" for at sikre sikkerheden i fængslet.

Talsmanden tilføjer, at »mange af påstandene opstod for mange år siden«.

Sagen er opstået i kølvandet på, at fire tidligere indsatte for godt et år siden hævdede, at højtstående embedsmænd i Scranton, herunder fængselsdirektøren, dækkede over sexmisbrug i fængslet.

/ritzau/AP



USAs senat afviser at beskytte millioner af unge dreamers

Et tværpolitisk forslag om beskyttelse af 1,8 millioner unge immigranter, der er kommet til USA ulovligt som børn, blev torsdag nedstemt i det amerikanske senat.

Det skete med stemmerne 45 for og 54 imod. Samtlige demokrater stemte for.

Også et forslag fra præsident Donald Trump om at åbne for muligheden for statsborgerskab til de mange dreamers samt øremærke 25 milliarder dollar til en grænsemur mod Mexico blev nedstemt.

Det skete med stemmerne 30 for og 60 imod.

»Denne afstemning er bevis på, at præsident Trumps plan aldrig vil blive til lov. Hvis han blot ville stoppe med at torpedere den fællespolitiske indsats, så kunne vi få vedtaget et fornuftigt lovforslag,« siger Chuck Schumer, Det Demokratiske Partis leder i Senatet.

I slutningen af januar sagde Trump, at han er åben over for idéen om at give de unge immigranter under den såkaldte Daca-ordning statsborgerskab i USA over en periode på 10-12 år.

Det var tidligere præsident Barack Obama, der indførte programmet Daca. Det tillader de unge immigranter at blive i landet og studere eller arbejde for to år ad gangen.

Men de unge immigranter risikerer at blive udvist, efter at den amerikanske regering i september sidste år ophævede Daca-ordningen, der udløber 5. marts.

Den republikanske senator Bob Corker siger efter torsdagens afstemning, at senatsmedlemmer nu vil forsøge at diskutere en kortsigtet forlængelse af ordningen.

Det kan ifølge Corker eksempelvis ske i forbindelse med det midlertidige statsbudget, som Kongressen skal godkende senest 23. marts, hvis ikke det amerikanske statsapparat skal lukke ned.

/ritzau/Reuters

Danske curlingherrer slår Italien og tager første OL-sejr

De danske curlingherrer sikrede sig natten til fredag deres første sejr ved vinter-OL i Pyeongchang.

I danskernes tredje kamp ved turneringen slog de Italien med 6-4.

De danske herrer kom godt ud af starthullerne med to point i både første og tredje ende. Det grundlagde en tidlig dansk 4-1-føring.

Fjerde ende endte uden point, inden italienerne med et enkelt point reducerede til 2-4 forud for pausen halvvejs i opgøret.

Efter pausen havde danskerne sidste sten i sjette ende. Et kiks af den danske skipper Rasmus Stjerne banede dog vejen for, at italienerne kunne stjæle et enkelt point og dermed reducere til 3-4.

I syvende ende så det ud til, at Rasmus Stjerne fik åbnet en dansk mulighed for to point med en god næstsidste sten.

Italienerne fulgte dog op med et fornemt double takeout, og danskerne sendte derfor med vilje sidste sten ud af banen. Dermed havde Danmark nemlig også fordelen af at have sidste sten i ottende ende.

Heller ikke her blev der dog lavet point.

Det gjorde der til gengæld i niende ende, hvor danskerne med sidste sten faktisk havde en fin mulighed for at score tre point. De måtte dog nøjes med to point og dermed en komfortabel 6-3-føring forud for sidste ende.

I tiende ende spillede Danmark defensivt og sendte med vilje flere sten ud af banen for at få så få sten som muligt i spil.

Den taktik lykkedes, og med et par sten tilbage var det umuligt for italienerne at indhente Danmark. Italien blev noteret for et enkelt point, da de to hold sagde tak for kampen, men det betød reelt set ingenting.

Danmark sikrede sig en solid 6-4-sejr og den første sejr i Sydkorea.

Næste opgave er USA, der venter allerede fredag middag dansk tid.

/ritzau/