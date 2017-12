Tidligere fodboldstjerne kan blive ny præsident i Liberia

Monrovia. Liberias næste præsident bliver enten Joseph Boakai, der har været vicepræsident i det vestafrikanske land siden 2006, eller George Weah, der i 1995 blev kåret til både Europas og verdens bedste fodboldspiller.

Det står klart, før de 2,2 millioner stemmeberettigede liberiere tirsdag skal sætte deres kryds ved anden og afgørende runde af præsidentvalget.

Læs også Hvor kom alle nazisterne fra? Ny undersøgelse har overraskende svar

For første gang i mere end 70 år vil Liberia, der er grundlagt af frigivne amerikanske slaver, opleve en demokratisk valgt regering overdrage magten til en anden.

Liberierne skal finde en efterfølger til 79-årige Ellen Johnson Sirleaf, som i 2005 blev Afrikas første folkevalgte kvindelige statsleder.

Hun har stået i spidsen for det vestafrikanske land, mens det er kommet sig oven på en borgerkrig og et ebolaudbrud, der i 2014-2015 kostede næsten 5000 mennesker livet.

Sirleaf modtog i 2011 Nobels fredspris sammen med fredsaktivisterne Leymah Gbowee og Tawakkol Karman for deres ikkevoldelige kamp for kvinders rettigheder.

Sirleaf sagde oprindeligt, at hun ville støtte sin vicepræsident i kampen om præsidentposten, men efter beskyldninger om at hun i virkeligheden foretrak senator George Weah, har hun undladt at støtte nogen af de to offentligt.

FAKTA: Liberia - Frihedens land Monrovia. Tirsdag går Liberia til valg for at vælge landets næste præsident. Bliv klogere på det lille vestafrikanske land, hvis navn betyder "Frihedens land", her: * Liberia har godt 4,6 millioner indbyggere, og landets største religioner er kristendom og islam. * Liberia grænser mod vest op til Sierra Leone, mod nord til Guinea, mod øst til Elfenbenskysten og mod syd til Atlanterhavet. Hovedstaden hedder Monrovia. * Det officielle sprog i landet er engelsk. * Liberia blev grundlagt af frigivne amerikanske slaver og er Afrikas ældste, uafhængige republik. Landet blev erklæret for en selvstyrende republik i 1847. * I 1980 tog Samuel Doe magten ved et militært kup. Han styrede landet med hård hånd, hvilket førte til stridigheder mellem landets etniske grupper. * I 1989 blev der dannet en bred koalition af oppositionsgrupper, der havde til formål at nedkæmpe regeringen. Under ledelse af Charles Taylor invaderede oppositionsgrupper samme år landet, hvorefter der udbrød borgerkrig. * Borgerkrigen varede i 14 år og kostede omkring 250.000 mennesker livet. * I 2003 blev daværende præsident Charles Taylor tvunget til at gå i eksil. Han blev i 2006 stillet for Den Internationale Straffedomstol i Haag for sine krigsforbrydelser og blev i 2012 idømt 50 års fængsel. * I 2005 afholdt Liberia sit første frie, demokratiske valg, og i januar 2006 blev Ellen Johnson Sirleaf taget i ed som præsident som Afrikas første folkevalgte kvindelige statsleder. Kilde: Nyhedsbureauet Reuters og Den Store Danske. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

51-årige George Weah henter størstedelen af sin opbakning fra den yngre generation. 60 procent af Liberias befolkning er under 30 år, og dette er tredje gang, han forsøger at vinde præsidentposten.

Meningsmålinger viser, at Weah og hans vicepræsidentkandidat, Jewel Taylor-Howard, er favoritter til at vinde tirsdagens valg. Jewel Taylor-Howard er ekskone til den tidligere krigsherre og præsident Charles Taylor, der i dag sidder fængslet.

- Vi kan ikke se, hvordan vi skulle kunne tabe dette valg, siger Nathaniel McGill, der er formand for Weahs parti, Congress for Democratic Change (CDC).

George Weah har lovet at skabe flere job, hvis han vinder.

Læs også Ét ord kan sende 15 autister på gaden: »Det er fuldstændig vanvittigt«

- Som mange af jer har jeg selv oplevet fattigdom, siger han.

73-årige Joseph Boakai har lovet at forbedre infrastrukturen, hvis han bliver Liberias næste præsident.

- Når du har veje, vil andre ting automatisk følge med, siger han.

Han har også lovet at skabe 50.000 job i sine første 150 dage.

Læs også Tingbjerg-købmanden Bent er blevet låst inde i fryseren, haft pistoler mod tindingen og mistet stemmen af skræk

Valget af Ellen Johnson Sirleafs efterfølger opfattes som en vigtig test af den demokratiske proces i landet, hvor op mod 250.000 mennesker er blevet dræbt i borgerkrige fra 1989 til 2003.

/ritzau/AP