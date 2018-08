Tidligere ambassadør anklager paven for at fortie sexmisbrugssag

»Jeg vil ikke kommentere sagen med et ord«

Vatikanets forhenværende ambassadør i USA, den konservative ærkebiskop Carlo Maria Vigano, anklager paven for i årevis at have kendt til beskyldninger om seksuelle overgreb begået af en kardinal, der for nylig blev afsat.

I et 11 sider langt, åbent brev hævder Vigano, at han personligt fortalte pave Frans om beskyldningerne mod kardinal Theodore McCarrick tilbage i 2013.

Brevet blev søndag publiceret af flere konservative, katolske medier.

77-årige Vigano er kendt for at udtale sig fjendtligt om homoseksuelle, og han har tidligere kritiseret den reformvenlige pave. Han var ambassadør i Washington frem til 2016.

Det er et spørgsmål om tillid. Jeg vil ikke kommentere sagen med et ord. Pave Frans

I forbindelse med en pressekonference søndag spurgte en journalist paven, hvorvidt der er hold i anklagerne. Til det svarede paven:

»Det er et spørgsmål om tillid. Jeg vil ikke kommentere sagen med et ord.«

88-årige Theodore McCarrick var i mange år en af de mest prominente figurer i USA's katolske kirke. Han forlod den katolske kirke i juli i år på grund af sager om seksuelt misbrug af børn.

Den første anklage mod McCarrick kom måneden forinden. Da fastslog repræsentanter fra den katolske kirke, at der var dukket troværdige oplysninger op om McCarricks misbrug af en 16-årig dreng 50 år tidligere.

Siden meldte en anden mand sig. Han har fortalt, at han blev sexmisbrugt af McCarrick som 11-årig.

McCarrick er den første kardinal, som har fået frataget sin røde kardinalhat og titel. Andre kardinaler, der har været anklaget for sexmisbrug, har bevaret deres medlemskab af kardinalernes kollegium.

Ifølge en erklæring fra Vatikanet må McCarrick ikke længere foretage officielle kirkelige ritualer. Han kan forblive præst, men må kun holde messe under private former.

Paven har også givet ham besked om at søge ensomhed »for at vie sit liv til bøn og bodshandlinger«.

Brevet blev offentliggjort samtidig med, at pave Frans i weekenden besøgte Irland. Det var det første pavebesøg i landet siden 1979.

Under besøget har paven blandt andet mødtes med personer, der som børn var udsat for seksuelle overgreb begået af præster.

Flere irske rapporter har forsøgt at kortlægge præsters og medlemmer af religiøse ordners misbrug af børn. En rapport fra 2009 konkluderede, at præsters misbrug af børn havde stået på fra 1930'erne til 1970'erne.

I en tale i Dublin lørdag kaldte paven katolske præsters seksuelle misbrug af børn for »afskyeligt«.

»Jeg deler kirkens skam og smerte over fejlen ved ikke at gribe ind over for det seksuelle misbrug,« sagde han.

To mistede livet i masseskyderi

To personer er blevet dræbt af skud under en e-sportsturnering i et indkøbscenter i Jacksonville i Florida. Det oplyser det lokale politi i byen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover har den formodede gerningsmand også mistet livet. Han tog sit eget liv efter skyderiet, oplyser politiet.

Adskillige sårede er blevet hastet til nærliggende hospitaler. Her bliver de blandt andet behandlet for skudsår.

»Beredskabet har transporteret ni personer til nærliggende hospitaler. Nogle af disse har skudsår. Derudover har yderligere to personer selv fået at transportere sig til hospitalerne,« siger sherif Mike Williams.

Politiet har identificeret gerningsmanden som en 24-årig, hvid mand fra Baltimore. Han brugte mindst en pistol under skyderiet.

Der er ingen andre mistænkte i forbindelse med skyderiet. Området er blevet ryddet, og politiet er i gang med at afhøre vidner.

Skyderiet fandt sted på en netcafé, hvor folk var samlet for at spille computerspillet "Madden" - et spil, der handler om amerikansk fodbold.

Ifølge NBC News har flere af de deltagende e-spillere skrevet på Twitter, at en mand åbnede ild i det lokale, hvor folk var samlet for at spille.

Steven »Steveyj« Javaruski, som er en af de overlevende deltagere, fortæller til LA Times, at gerningsmanden var en spiller, der havde været med i turneringen, men tabte.

Den oplysning er ikke bekræftet fra officielt hold. Ifølge Reuters, der citerer hospitalskilder, er seks skudofre blevet bragt til et nærliggende hospital. Fem af dem er i stabil tilstand, og én er i kritisk.

Kort efter at meldingen om skyderiet indløb, advarede politiet folk mod at komme i nærheden af indkøbscentret Jacksonville Landing.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

»Masseskyderi ved Jacksonville Landing. Bliv væk fra området. Området er ikke sikkert på nuværende tidspunkt. BLIV VÆK,« skrev politiet i Jacksonville på Twitter.

Turneringen blev streamet live på nettet. På liveudsendelsen kan man høre skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

Netcaféen er en del af indkøbscentret Jacksonville Landing.

Politiets specialenheder er ved at gennemgå indkøbscentret, hvor mange mennesker har gemt sig, da de hørte skud.

»Vi beder jer bevare roen og blive, hvor I skjuler jer. Specialstyrkerne foretager en metodisk afsøgning i The Landing. Vi kommer til jer. Lad være med at komme løbende ud,« advarer politiet på Twitter.

Der bor omkring 800.000 mennesker i Jacksonville.

Sofavælgerne spænder ben i Colombia

Flere millioner colombianere var søndag i stemmeboksen for at sætte deres kryds ved en afstemning om en række tiltag mod korruption i landet.

I alt 11,7 millioner vælgere stemte, men det var lige nøjagtig ikke nok til at sikre et gyldigt resultat. For at sikre et bindende resultat skulle en tredjedel af de stemmeberettigede, svarende til 12,1 millioner, have stemt.

Dermed manglede der omkring 400.000 stemmer.

99 procent af de 11,7 millioner vælgere, der mødte op søndag, stemte for at indføre de i alt syv tiltag.

Blandt tiltagene var en reduktion på 40 procent i lønnen hos medlemmer af landets kongres. Tiltagene skulle blandt andet også sikre mere åbenhed om politikernes lønninger og skærpe straffen for korruption.

Selv om der altså ikke mødte nok vælgere op i stemmeboksene, så var valgdeltagelsen højere end forventet.

Vi har allerede en masse love imod korruption. Udfordringen er at få dem implementeret. Hermens Lara, dommer i Bogotá

»Denne historiske afstemning og borgernes tydelige sejr giver et helt klart mandat til regeringen og kongressen,« siger Claudia Lopez, der står i spidsen for afstemningen og er tidligere senator og vicepræsidentkandidat.

Hvis søndagens afstemning havde fået nok stemmer, havde landets kongres haft et år til at implementere en ny lovgivning.

Colombianske senatorer får i dag en løn på cirka 800.000 kroner om året, hvilket er mere end i lande som Holland, Sverige og Frankrig.

De fleste colombianere er enige i, at der er brug for et opgør med den omfattende korruption i landet. Ikke alle er dog enige om, at den bedste vej til at gøre det er gennem en afstemning.

»Vi har allerede en masse love imod korruption. Udfordringen er at få dem implementeret,« siger Hermens Lara, der er dommer i hovedstaden Bogotá.

Det bliver en flere dages afsked med McCain

To tidligere præsidenter ventes at tale, når den politiske veteran John McCain stedes til hvile. Begravelsesplanerne for senatoren, der efter længere tids sygdom døde lørdag klokken 16.28 amerikansk tid, er ved at tage form. Selve begravelsen finder sted på søndag ved en privat ceremoni.

McCain æres med en begravelsesprocession, der bringer hans kiste fra delstaten Arizona til den amerikanske hovedstad, Washington D.C., hvor amerikanerne får mulighed for at vise ham en sidste respekt.

To kilder i Det Hvide Hus oplyser søndag til nyhedsbureauet AP, at McCains familie har bedt om, at præsident Donald Trump ikke deltager i begravelsen. De to har mange gange været på kant med hinanden.

Vicepræsident Mike Pence ventes at repræsentere regeringen.

Desuden havde McCain inden sin død bedt om, at ekspræsidenterne George W. Bush og Barack Obama blev inviteret til hans begravelse. Begge stod i vejen for McCains egne ambitioner om at blive præsident.

»At bede dem tale ved din begravelse og at de er beærede af den mulighed, siger alt, hvad du har behov for at vide,« siger Jeff Flake, republikansk senator fra Arizona.

Siden John McCain sov ind tidligere på weekenden, har flere efterladt blomster foran den politiske veterans kontorer i Phoenix, Arizona.

McCains kontor skriver på hans officielle hjemmeside, at hans kiste vil stå i kongresbygningen i Arizona på onsdag, i North Phoenix Baptist Church torsdag og i Kongressen i Washington senere på ugen.

Alle tre steder er der åbent for offentligheden, så almindelige amerikanere har mulighed for at se kisten og tage afsked med den politiske sværvægter.

Lørdag vil der være en ceremoni i Washington National Cathedral, inden McCain søndag begraves ved det amerikanske flådeakademi i Annapolis, Maryland.

Det er ved ceremonien i Washington National Cathedral, at Barack Obama og George W. Bush ventes at være blandt talerne.

I kongresbygningen i Washington kommer McCains kiste til at stå i det runde, udsmykkede rum, der forbinder Senatet med Repræsentanternes Hus.

Det er hovedsageligt præsidenter, soldater og politikere, der bliver æret med castrum doloris.

I Danmark fik borgerne tidligere på året mulighed for at tage afsked med prins Henrik, da hans kiste stod castrum doloris efter hans død i februar.

