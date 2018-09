Theresa May kræver »respekt« fra EU

Der ligger en ydmygelse i det forhold, at en premierminister er nødt til at træde offentligt frem og bede om respekt – og at true med et dårligt forhold, hvis hun ikke får den.

Men sådan er Theresa Mays situation. Hun havde satset alt på sit Brexit-forslag til EU, hun havde mistet sin udenrigsminister og sin Brexit-minister på forslaget og splittet sit parti yderligere, og hun havde meddelt EU, at nu var nu. Hun kunne gå hertil og ikke et skridt længere, sagde hun.

Natten til fredag sagde de øvrige 27 EU-ledere så, at hendes forslag ikke var godt nok. Det var »uacceptabelt« og »urealistisk,« som EU-præsident Donald Tusk udtrykte det, hvilket fik Theresa May til at fremstå som en investor, der trods mange advarsler havde sat hele formuen på Nokia.

Tag ikke fejl. Risikoen for 'no deal' er nu meget høj. Stephen Bush, politisk analytiker

Tilhængerne af en hård Brexit – en såkaldt no deal – gik straks i medierne og sagde, at sådan var de på kontinentet: svigefulde og umulige. Tabloidavisen The Sun lagde basrytmen med en forside med teksten »EU Dirty Rats«. Oversat: »I beskidte rotter«. Eneste mulighed var nu at sige farvel og ikke spor tak til EU, sagde de britiske EU-modstandere.

Tomorrow's front page: The Sun Says 'we can’t wait to free ourselves of the two-bit mobsters who run the European Union' https://t.co/JDOmkJqer3 pic.twitter.com/YjioDyEtcr — The Sun (@TheSun) September 20, 2018

Så hvad vil Theresa May nu gøre?

Fredag eftermiddag gav hun endelig lyd fra sig. I en kort TV-tale holdt hun fast i sin plan, og nu var det på tide, at EU gav sig – og også ændrede tonen, sagde hun.

»Gennem hele denne proces har jeg ikke behandlet EU med andet end respekt. Storbritannien forventer det samme. Et godt forhold efter hele denne proces afhænger af det,« sagde hun og truede således med, at hvis ikke EU-lederne talte ordentligt til hende og hendes forhandlere, ville EU komme til at lide under det i fremtiden.

»No deal« er realistisk

Hverken tilhængere eller modstandere af Brexit var imponerede over hendes udmelding, som havde karakter af en lang britisk bold op på den anden banehalvdel. Valutamarkedet var heller ikke. Mens hun talte, faldt pundet med over en pct. i forhold til euroen.

Briterne er bl.a. fortørnet over, at Donald Tusk efter topmødet lagde et billede ud på Instagram, hvor han tilbyder Theresa May et kagefad, mens det i teksten hedder: »Sorry, no cherries«. Et spil på det engelske udtryk om »kirsebærplukning« eller selektiv udvælgelse.

EU hævder, at briterne forsøger at udvælge alle fordelene uden at tage forpligtelserne med. Briterne vil f.eks. frit og ufortoldet have lov til at sælge deres te, marmelade og marmite i EUs indre marked uden at skulle betale bidrag til EU eller ville acceptere arbejdskraftens fri bevægelighed.

Hvis briterne får lov til det, vil mange andre europæiske lande også kræve sådan en aftale, og EUs dage vil være talte, siger de øvrige europæiske ledere.

Derudover er Nordirland en konkret anstødssten. Fredsaftalen efter 30 års borgerkrig – påskefredsaftalen – garanterer en åben grænse mellem Nordirland og det øvrige Irland, og den er nu i fare. Briternes udmelding af EU kræver ifølge internationale traktater en grænse. EU foreslår en »regulativ grænse« mellem Nordirland og resten af kongedømmet, men det vil briterne ikke være med til. »Ingen britisk leder vil nogensinde acceptere det,« sagde Theresa May fredag eftermiddag.

I sin tale brugte hun også et udtryk, som hun ikke har brugt siden sit valgnederlag i 2017. »Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale,« sagde hun.

Det er et godt udtryk for stemningen på den britiske side. Før topmødet i Salzburg var troen på en aftale stor – måske illusorisk stor. Nu er skuffelsen og følelsen af fornedrelse tilsvarende stor.

»Tag ikke fejl,« som analytikeren Stephen Bush skrev hos New Statesman: »Risikoen for no deal er nu meget høj.«