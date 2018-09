Theresa May: EU og Storbritannien er tæt på brexitaftale

Salzburg. Storbritannien og EU nærmer sig en aftale om brexit, som begge parter kan leve med det.

Det fremgår af et indlæg fra den britiske premierminister, Theresa May, onsdag i den tyske avis Die Welt.

- Vi er tæt på at nå en velordnet udtrædelse, som er det afgørende fundament for at opbygge et tæt fremtidigt partnerskab, skriver Theresa May.

Hun tilføjer dog, at såfremt skilsmissen skal ende lykkeligt, må begge parter bøje af.

- For at nå frem til en positiv afslutning, må EU rykke sig fra sin position, som Storbritannien har gjort det, skriver May og fortsætter:

- Ingen af siderne kan forlange det uacceptable fra modparten, skriver hun og nævner som eksempel det store stridspunkt mellem London og Bruxelles om grænsekontrol mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

Indlægget i Die Welt kommer som optakt til, at Theresa May onsdag og torsdag skal drøfte brexit på et møde med EU's stats- og regeringschefer i Salzburg.

Ifølge en højtstående kilde vil May appellere til velvilje og beslutsomhed på mødet.

May håber på opbakning fra de andre EU-lande til Storbritanniens tilbud om en "retfærdig aftale".

- Med velvilje og beslutsomhed på begge sider kan vi undgå et kaotisk exit og nå frem til en aftale, der er i begge parters interesse, lyder det fra kilden.

Tidligere tirsdag sagde EU's chefforhandler, Michel Barnier, at EU er klar til at adressere spørgsmålet om grænseovergangen mellem Nordirland og Irland.

Barnier understregede, at EU er klar til at "forbedre" sit udspil i bestræbelserne på at nå tættere på en snarlig aftale om brexit.

Grænseovergangen mellem Nordirland og Irland er et af stridspunkterne internt i Storbritannien i forbindelse med en aftale om at forlade EU.

Mays støtte i parlamentets underhus hviler på det smallest mulige flertal, der er baseret på Det Konservative Parti og det nordirske unionsparti, DUP. Tilsammen har de 325 ud af 650 medlemmer.

Det store oppositionsparti, Labour, vil ikke stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som May har lagt frem. Det sagde partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, til Financial Times i sidste uge.

/ritzau/Reuters