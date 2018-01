New York Times topper listen under Trumps prisuddeling for falske nyheder

Det bliver den ansete avis The New York Times, som løber med Donald Trumps nyindstiftede pris for falske nyheder, »Fake News Awards«.

Det meddeler den amerikanske præsident natten til torsdag dansk tid på Twitter ifølge Fox News.

The New York Times ligger øverst på den liste, som Trump har lagt ud.

Topplaceringen begrundes med, at avisen bragte et indlæg af økonomen Paul Krugman, om at finansmarkederne »aldrig« ville overleve Trumps tid som præsident.

De amerikanske aktiemarkeder er gået fra den ene rekord til den anden i den tid, Trump har siddet i Det Hvide Hus.

ABC News kommer ind på andenpladsen for i begyndelsen af december sidste år at have bragt en fejlagtig historie om Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Tv-stationen erkendte efterfølgende, at nyhedshistorien ikke havde været igennem de nødvendige tjek, og kundgjorde, at den undersøgende journalist Brian Ross var blevet suspenderet i fire uger uden løn.

En beslutning som for øvrigt begejstrede Donald Trump.

»Tillykke til ABC News for at suspendere Brian Ross for hans rædsomt unøjagtige og uærlige rapportering om Rusland, Rusland, Rusland-heksejagten. Flere tv-stationer og »aviser« burde gøre det samme med deres falske nyheder!,« skrev han i et tweet.

Som nummer tre på Trumps liste over falske nyheder kommer CNN for en historie om, at Trumps valgkampagne på et tidligt tidspunkt havde adgang til dokumenter, som WikiLeaks havde hacket.

Magasinet Time må nøjes med en fjerdeplads for at have fortalt sin læsere, at Trump havde fjernet en buste af den sorte borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King fra Det Ovale Værelse.

/ritzau/

Omstridt bog om Donald Trump bliver lavet til tv-serie

Forfatteren til bogen om Trumps liv i Det Hvide Hus, Michael Wolff, skal selv lede produktionen af tv-serien.

Forfatteren Michael Wolffs eksplosive bog »Fire and Fury: Inside the Trump White House«, der skildrer Donald Trumps liv i Det Hvide Hus og i tiden op til hans valgsejr i november 2016, bliver til en tv-serie.

Det rapporterer flere amerikanske medier inden for underholdningsindustrien ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er produktionsselskabet Endeavor Content, der har købt rettighederne til bestselleren. Det er angiveligt sket for et syvcifret dollarbeløb, skriver Variety og Hollywood Reporter.

Michael Wolff vil selv lede produktionen af serien, som vil blive tilbudt til forskellige tv-netværk.

Det er endnu uvist, hvem der skal spille med i serien. En premieredato er heller ikke offentliggjort endnu.

»Fire and Fury: Inside the Trump White House« skildrer et kaotisk første år for Donald Trump i Det Hvide Hus. Den er baseret på omfattende interviews med Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon og andre.

Ifølge nyhedsbureauet AP solgte bogen flere end 190.000 hardback-eksemplarer alene i sidste uge.

Og på mindre end to uger har bogen solgte flere end 500.000 eksemplarer, når man tæller både e-bøger, lydbøger og hardback-eksemplarer med.

Bogen blev udgivet i USA 5. januar og beskriver Donald Trump som ustabil, ubegavet og en barnlig person.

I »Fire and Fury: Inside the Trump White House« bliver det blandt andet beskrevet, at medlemmer af staben i Det Hvide Hus har holdt hemmelige møder med russere.

Det lyder også, at Trump slet ikke ønskede at blive præsident.

Donald Trump selv har også reageret på bogen. Præsidenten har blandt andet kaldt forfatteren, Michael Wolff, for »fuld af løgn«.

Samtidig har han forsvaret sit intellekt på det sociale medie Twitter:

»Igennem mit liv har mine to største fordele været mental stabilitet og at være virkelig klog,« skrev han dagen efter udgivelsen.

»Jeg gik fra at være en meget succesfuld forretningsmand, til top tv-stjerne og videre som præsident for USA (i første forsøg). Jeg tror, at det kvalificerer til at være ikke alene klog, men også at være et geni ... og vel og mærke et meget stabilt geni!«

/ritzau/

Underhus i det britiske parlament vedtager brexitpakke

Brexitminister David Davis siger ifølge AFP, at lovpakken sikrer en glat og ordentlig udtræden af EU.

London. Det britiske parlaments underhus vedtog onsdag en lovpakke omkring brexit, så den nu kan sendes videre til behandling i overhuset.

Den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, siger ifølge AFP, at lovpakken sikrer »en glat og ordentlig udtræden af EU«.

Lovpakken har været diskuteret i uger. Den blev vedtaget med et flertal på 29 i parlamentet. 324 stemte for, mens 295 stemte imod.

»Lovpakken har afgørende betydning for at forberede landet på at tage det historiske syvmileskridt med at trække sig ud af EU,« sagde Davies umiddelbart før afstemningen.

»Den sikrer, at vi en dag får en lovbog, som virker, og som sikrer den ordentlige udtræden af EU, som befolkningen og virksomheder over hele landet ønsker,« tilføjede Davies.

Medlemmerne af overhuset er ikke valgt, men de kan alligevel insistere på, der foretages ændringer i lovpakken.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at briterne trods mere end 40 års medlemskab aldrig har følt sig helt hjemme i EU.

Og skylden for, at det er endt sådan, ligger på mange skuldre, lyder det fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Han siger, at brexit ikke har nogen vindere, og han gentager, at han gerne ser briterne blive.

»Vi smider ikke briterne ud. Vi ville gerne have dem til at blive. Og hvis de vil det, skal de have lov til det,« siger han under klapsalver i Europa-Parlamentet.

Juncker siger, at selv hvis briterne har forladt EU i henhold til EU-traktatens artikel 50, så har de ifølge traktatens artikel 49 lov til at komme med igen.

»Det ville jeg være glad for at være med til at gøre muligt,« siger han.

/ritzau/Reuters

Eksplosion ødelægger biler i nyt angreb mod svensk politi

To mænd er pågrebet efter eksplosion ved politistation i Malmø. Det er andet angreb mod politiet på tre uger.

Malmø. En eksplosion ramte onsdag aften tæt ved en politistation i Rosengård i den svenske by Malmø.

Det sker, mindre end tre uger efter at et andet angreb ramte byens politi.

Svensk politi skriver på sin hjemmeside, at eksplosionen var rettet direkte mod politiet. Samtidig oplyser Anna Göransson fra svensk politi i region Syd, at man har pågrebet to personer sent onsdag aften.

»Der er tale om to mænd i 20'erne,« siger Anna Göransson ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Der var personale til stede på politistationen, men ingen kom øjensynligt til skade ved eksplosionen.

Det siger Anna Göransson til den svenske avis Aftonbladet.

»Der er ikke rapporteret om personskader, hvilket er rigtig godt. Men ifølge de første meldinger er der skader på flere biler,« lyder det.

Eksplosionen fandt sted klokken 21.06.

Ifølge Aftonbladet kan der være tale om en håndgranat, der er eksploderet, men det kan politiet ikke bekræfte.

Politiet i Malmø blev 30. december udsat for et andet angreb. Her blev en politibil udsat for en eksplosion.

Og Carina Persson, der er politichef i region Syd i Sverige, understreger efter onsdagens nye angreb, at det er »fuldstændig uacceptabelt«.

»Endnu en gang er jeg meget taknemmelig for, at ingen af vores medarbejdere eller medborgere kom til skade ved hændelsen.«

»Men jeg bliver samtidig rasende over, at der findes kriminelle personer, som vælger at begå den her type handlinger,« siger Carina Persson til TT.

Ud over de to angreb i Malmø er svensk politi blevet ramt andre steder.

I november eksploderede en håndgranat tæt på politistationen i Uppsala. Her blev otte biler skadet, men ingen mennesker kom noget til.

I oktober registrerede den svenske ordensmagt i alt tre formodede angreb mod politiet rundt om i landet.

Ingen mennesker kom noget til ved nogen af de formodede angreb.

/ritzau/