Thailand starter evakuering af indespærrede drenge i grotte

De thailandske myndigheder har indledt evakueringen af 12 drenge og deres fodboldtræner fra en oversvømmet grotte i provinsen Chiang Rai i det nordlige Thailand.

Det bekræfter lederen af redningsindsatsen på et pressemøde tidligt søndag morgen dansk tid.

»Vores to største udfordringer lige nu er vand og tid,« siger en talsmand for redningsmyndighederne.

Han tilføjer, at man efter nærmere undersøgelser af grotten har udelukket boring som en mulig måde at redde drengene ud på.

Myndighederne oplyser videre på pressemødet, at der søndag formiddag klokken ti lokal tid - klokken fem dansk tid - blev sendt 18 dykkere - 13 internationale og fem fra Thailand - ind i grottekomplekset. Deres mål er at hente drengene og træneren ud.

Lægepersonale står klar uden for grottens indgang til at tage imod drengene.

Provinsguvernør i Chiang Rai Narongsak Osatanakorn fortæller, at drengene vil blive hentet ud en efter en. Redningsoperationen kan tage op mod tre-fire dage »alt afhængigt af vejret«, og de første vil allertidligst være ude klokken ni søndag aften lokal tid.

Guvernøren vil ikke bekræfte, om drengene skal dykke ud af grotten. I stedet nøjes han med at sige, at i dag er den bedste dag at forsøge at få dem ud, fordi »man kan gå på det meste af stien.«

Tidligere søndag morgen gik myndighederne i gang med at vise folk bort fra et område nær indgangen til grotten, hvor de 13 personer har siddet fanget siden den 23. juni.

»Alle, som ikke er involveret i redningsarbejdet, skal straks forlade området,« oplyste politiet på stedet via et højttalersystem.

»Efter en vurdering af situationen skal vi bruge området til at hjælpe ofre,« oplyste politiet videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Journalister og andre havde kort før klokken fire dansk tid pakket deres ting og var begyndt at forlade området, hvor flere end 1000 mennesker har opholdt sig de senest dage.

OVERBLIK: Fodboldhold har været fanget to uger i grotte Thailand har søndag påbegyndt evakuering af 12 fodbolddrenge og deres træner, der er indespærret i en grotte i det nordlige Thailand på 15. døgn. Her er et overblik over forløbet: Lørdag 23. juni: De 11-16-årige drenge går sammen med deres træner ind i grottekomplekset i det nordlige Thailand efter fodboldtræning, mens det regner. De bliver meldt savnet samme aften. Lokale embedsmænd finder cykler, der er låst fast til et hegn i nærheden af indgangen, samt sko og fodboldstøvler. Søndag 24. juni: Der bliver fundet hånd- og fodaftryk i grotten. Politiet antager, at drengene er søgt længere ind i grotten på grund af stigende vandstand. Mandag 25. juni: Dykkere fra de thailandske specialstyrker begynder at søge efter drengene i grotten. Det antages, at drengene befinder sig i en højtbeliggende luftlomme i et område kaldet Pattaya Beach. Tirsdag 26. juni: Dykkere når flere kilometer ind i grottekomplekset, men må vende om, da strømme af vand afskærer dem muligheden for at komme længere ind. Onsdag 27. juni: Amerikanske og britiske specialister støder til redningsholdet. Torsdag 28. juni: Redningsaktionen må sættes i bero på grund af stærke strømme og oversvømmede områder. Vandpumper hentes ind for at dræne området for det mudrede vand. Der flyver droner over området, der skal finde huller ind til grotten. Lørdag 30. juni: Bedre vejr giver mulighed for, at dykkere kan nå længere ind i grotten. Søndag 1. juli: Der oprettes en base inde i grotten, hvortil der fragtes lufttanke og andre forsyninger. Det giver dykkerne mulighed for at blive længere tid inde i grotterne. Mandag 2. juli: Fodboldholdet og træneren bliver fundet i live sent mandag. De er 400 meter fra Pattaya Beach, der var tæt på at blive oversvømmet. Nu retter fokus sig mod opgaven at få drengene og deres træner ud. Tirsdag 3. juli: Der kommer mad og medicin frem til drengene, der bliver forberedt på, at de måske skal være i grotten et godt stykke tid. Onsdag 4. juli: Dykkerne underviser fodbolddrengene i at bruge dykkermasker. Der pumpes vand ud af grotten, da der ventes regnskyl i de kommende dage. Torsdag 5. juli: Situationen ser alvorlig ud på grund af de dårlige vejrudsigter, og redningsarbejderne taler om at foretage et vanskeligt redningsforsøg. Der ledes samtidig efter åbninger i bjergsiden. Fredag 6. juli: En dykker, der forsøgte at etablere en forbindelse med ilt til drengene, omkommer under arbejdet. Lederen af Thailands specialstyrker siger, at iltniveauet er faldet. Han advarer om »begrænset« tid til at få fodboldholdet ud. Lørdag 7. juli: Det er endnu ikke sikkert at lade drengene forsøge at dykke ud af grotten. Fodboldtræneren undskylder i et brev til forældrene for at have bragt deres drenge i fare. Lederen af redningsmissionen siger, at der er blevet boret over 100 huller i bjergsiden i et forsøg på at nå ind til drengene. Søndag 8. juli: Redningsmandskab påbegynder evakueringen. 18 dykkere sendes ind i grottekomplekset. Drengene vil blive hentet ud en efter en. Ifølge guvernøren for provinsen Chiang Rai kan aktionen tage op mod tre-fire dage. Det udelukkes at bruge boring som metode til at få drengene ud. Kilde: AFP. /ritzau/

I starten af weekenden sagde provinsguvernør Narongsak Osatanakorn, at drengene ikke var klar til at tage den flere kilometer lange tur ud af grotten.

Men senere lørdag slog han fast, at gunstigt vejr og faldende vandstand har skabt gode muligheder for at forsøge at få dem ud.

»Nu og de næste tre eller fire dage er forholdene virkelig gode for en evakuering,« sagde provinsguvernøren lørdag.

De 12 drenge, der er i alderen fra 11 til 16 år, og deres 25-årige fodboldtræner har været indespærret i grottekomplekset Tham Luang i provinsen Chiang Rai i 15 dage, efter at kraftigt regnvejr oversvømmede grotten og gjorde det umuligt for dem at komme ud.

Vandet ventes først at trække sig tilbage om fire måneder, når regntiden slutter.

Tesla-rigmand vil sende miniubåd

Mens et dykkerhold er sendt ind i grotten, hvor drengene er fanget, vil provinsguvernør Narongsak Osatanakorn søndag ikke bekræfte, om drengene selv skal dykke ud af grotten med hjælp fra de uddannede dykkere, som det tidligere har været omtalt.

Teslas grundlægger, rigmanden Elon Musk, byder imidlertid ind med en alternativ mulighed, hvis den plan skulle fejle.

Han arbejder nemlig på at sende en nybygget miniubåd afsted til Chiang Rai i Thailand, oplyser han på Twitter.

Miniubåden er så let, at den kan transporteres af to dykkere og er lille nok til at komme igennem selv de mest smalle steder.

Musk håber derfor, at ubåden kan være hjælpe de 12 fodbolddrenge.

»Den er ekstrem robust,« skriver Musk på Twitter.

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2018

Ubåden er udviklet i samarbejde med SpaceX i Los Angeles, ligesom at udviklerne har været i tæt dialog med grotteeksperter.

Tesla-grundlæggeren udtalte tidligere på ugen, at han ville høre, hvad han kunne for at hjælpe med den store redningsaktion i Thailand.

Lørdag morgen landede ansatte fra SpaceX og The Boring Company, der begges ledes af Elon Musk, i Thailand.

Og lørdag aften dansk tid fortæller Musk så, at byggeriet af miniubåden er i gang.

Miniubåden forventes at stå færdig tidligt søndag morgen dansk tid. Herefter tager det 17 timer at fragte den til Chiang Rai i Thailand, hvor redningsaktionen finder sted.

Tesla-grundlæggeren skriver på Twitter, at han beundrer fodboldholdets mod.

»Jeg fortsætter med at være forbløffet over de modige, ukuelige og vedholdende børn og dykkerholdet i Thailand.«

Ritzau