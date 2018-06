Terrorangreb på sexklub i Paris afværget

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at fransk politi torsdag forhindrede et terrorangreb mod en sexklub i det nordlige Paris. Politiet har anholdt en radikaliseret muslim på 38 år.

Politiets talsmand siger til AFP: »En bombe blev fundet i hans hjem, og manden indrømmede, at han ønskede at bruge den for at ramme sexklubben.«

Terrorplanen er den femte i Frankrig i år, der blev afværget, og franskmændene opretholder et højt beredskab efter angrebet i 2015 mod bl.a. koncertstedet Bartaclan.

Den enkle forklaring på, at islamisten ønskede at ramme klubben, synes at være, at den blev besøgt af homoseksuelle.

I lørdags blev to mænd anholdt for at have planlagt angreb på homoseksuelle, skriver AFP. De to anholdte er 21 og 22 år. Der blev fundet propagandamateriale fra Islamisk Stat hos dem. De to mænd siges at være ukendte af sikkerhedspolitiet.

Premierminister Edouard Philippe sagde i marts i år, at myndighederne siden 2015 har afværget 51 planlagte angreb i Frankrig.