Teenager skal i fængsel for indsmugling af tigerunge

Det er dejligt at have et kæledyr derhjemme, og mange mennesker lader sig da også forføre af ideen om at have en hund eller kat som et ekstra medlem af familien. Men for nogen er det bare ikke nok med menneskets bedste ven eller en lille behåret kat.

Sådan havde den 18-årige Luis Valencia det tilsyneladende. I hvert fald hvis man skal tro hans egen forklaring på, hvorfor han havde en kun to måneder gammel bengalsk tigerunge i bilen, da han blev stoppet af San Diegos grænsekontrol mellem Mexico og USA i august. Det skriver BBC.

Den lille tigerunge var placeret på gulvet i bilens passagerside, da grænsebetjentene stoppede den unge Luis Valencia. Her snusede en hund sig frem til det eksotiske dyr, der var blevet bedøvet.

Under en efterfølgende retssag forklarede Luis Valencias forsvarsadvokat, at den 18-årige unge mand ikke forsøgte at smugle tigerungen ind i USA. Han ønskede bare at få tigeren med hjem som kæledyr og egentlig bare var i besiddelse af dårlig dømmekraft.

Anklagerne købte dog ikke forklaringen. Ikke mindst fordi de efter at have undersøgt indholdet af Luis Valencias mobiltelefon kunne fastslå, at teenageren med stor tydelighed kørte en lukrativ forretning med smugling af dyr.

På mobiltelefonen lå flere eksempler, hvor Luis Valencia ligefrem pralede af at tjene flere tusind dollar på salg af blandt andet aber, jaguarer og løver.

Herefter blev Luis Valencia idømt seks måneders fængsel for sin lukrative forretning – eller sin trang til eksotiske kæledyr, om man vil. En dyr fornøjelse.

Tigeren bor nu i San Diego Zoo Safari Park og har fået navnet Moka.

Den bengalske tiger lever normalt i tropiske og subtropiske skove, græsområder og mangroveskove i Indien, Nepal og Bangladesh. Den er en truet dyreart, og det anslås, at der kun findes omkring 2.500 bengalske tigere tilbage i verden. Den typiske bengalske tiger bliver mellem 90 og 110 centimeter høj. Hannerne vejer omkring 220 kilo og hunnerne omkring 140 kilo.

Tidligere på måneden var den også gal med smugling af tigre. Her fandt mexicansk politi en bedøvet tigerunge i et bur, da en person forsøgte at sende ungen fra delstaten Jalisco til delstaten Querétaro i Mexico.

Ifølge BBC er smugling af eksotiske kæledyr da også blevet en stor og meget lukrativ forretning i Mexico.