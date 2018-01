Teenager kræves løsladt efter lussing mod israelsk soldat

København. Det internationale samfund er nødt til at reagere på, at en 16-årig palæstinensisk pige står til ti års fængsel. Kameraer fangede hende i at give en israelsk soldat en lussing.

Det mener Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty Danmark.

- Det optrin, som hun har været involveret i, viser, at hun slet ikke udgør en reel trussel mod en kampklædt soldat. Den straf, hun står til, er fuldstændig ude af proportioner, siger hun.

Ahed Tamimi er blevet sigtet for 12 lovovertrædelser, heriblandt overfald og stenkast. På videoen fra december kan man se pigen gribe fat i en soldat, der patruljerer på Vestbredden.

Det israelske militær har forklaret, at soldaterne forsøgte at forhindre palæstinensere i at kaste med sten, da de blev overfaldet.

- Vi og andre organisationer har en del fokus på den uproportionelle håndtering af situationer, hvor unge mennesker og børn er involveret i situationer i Israel i de besatte områder på Vestbredden.

- Det her er langt fra den eneste. Men her er et eksempel på, at vi skal vise, at det her foregår, siger Trine Christensen.

Hun tilføjer, at hun håber, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil sende et signal til Israel om, at det her er totalt over stregen.

- Vi efterlyser, at den danske regering er med til at sige fra. Vi håber, at regeringen vil fordømme behandlingen og bede om, at Ahed Tamimi bliver løsladt, siger Trine Christensen.

Ifølge Tamimis familie har den 16-årige pige været udsat for fysisk udmattende transportture fra retssale til fængsler. Familien hævder desuden, at hun heller ikke har haft adgang til toiletfaciliteter.

Siden sagen startede, er den 16-årig pige med eksplosiv kraft blevet et symbol for opstanden mod Israels besættelse af palæstinensiske områder. Flere steder i verden er der udbrudt demonstrationer til hendes støtte.

/ritzau/