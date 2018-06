Taxa i Moskva rammer menneskemængde og kvæster otte

Moskva. En taxa er lørdag først på aftenen kørt ind i en gruppe mennesker i Moskva. Mindst otte er kvæstet, oplyser lokale redningstjenester til nyhedsbureauet Tass.

En kvinde meldes alvorligt kvæstet, men hun er ikke i kritisk tilstand.

Nyhedsbureauet Interfax skriver, at der blandt de kvæstede er mexicanske statsborgere, som er i Rusland for at følge VM i fodbold. Ifølge RIA Novosti var to af de øvrige kvæstede fra Aserbajdsjan.

Påkørslerne skete nær Den Røde Plads.

- Chaufføren mistede kontrollen over køretøjet, hedder det i en erklæring fra Moskvas borgmesterkontor,

Nyhedsbureauet Interfax skrev i første omgang, at chaufføren var beruset, men dette blev senere dementeret af færdselspolitiet. Interfax har siden citeret en unavngiven kilde for, at chaufføren selv skal have sagt, at han faldt i søvn med foden på speederen.

Chaufførens kørekort er fra Kirgistan.

Chaufføren skulle ifølge russiske medier have forsøgt at flygte fra ulykkesstedet. Men han blev pågrebet af politiet, som har indledt undersøgelse af sagen med benblik på at straffe chaufføren for brud på færdselsloven.

Efter at myndighederne først havde nedtonet situationen, kom der oplysninger om, at overvågningsoptagelser viser chaufføren køre op på fortovet og accelerere.

Trafikmyndighederne siger, at manden selv har sagt, at han ikke ramte nogen med overlæg.

Myndighederne i den russiske hovedstad offentliggjorde kort efter hændelsen fotos af taxaen, hvis kofanger var revet af.

Rusland har lovet, at der vil være optimal sikkerhed under VM i fodbold.

/ritzau/Reuters