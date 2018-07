Talibans eliteenhed dræber mindst 30 soldater i Afghanistan

Mindst 30 afghanske soldater er blevet dræbt i koordinerede Taliban-angreb mod to militærbaser og tre kontrolposter i det nordlige Afghanistan.

Det oplyser lokale myndigheder torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Angrebene begyndte onsdag aften i provinserne Kunduz og Takhar, og de efterfølgende kampe varede i flere timer.

Et medlem af provinsrådet i Kunduz fortæller, at yderligere 15 personer blev såret.

Der hersker fortsat tvivl om det nøjagtige dødstal. En embedsmand fra Takhar fortæller, at omkring 40 soldater er døde. Imens oplyser Taliban-talsmand Zabiullah Mujahid, at 72 soldater blev dræbt og ni andre såret.

En talsmand for det afghanske forsvarsministerium siger, at både Taliban og den afghanske hær har lidt tab. Dog opgiver han ikke nogen specifikke tal.

En højtstående afghansk kommandør fortæller til nyhedsbureauet AFP, at de koordinerede angreb var udført af Talibans eliteenhed, der kalder sig Den Røde Enhed. Krigerne var iført infrarøde natbriller.

»Eftersom vi ikke har natbriller, kan Taliban komme tæt på soldaterne, uden de opdager det,« siger kommandøren.

Kunduz og Takhar er blandt de mest ustabile provinser i det nordlige Afghanistan. Taliban er aktiv i området og kontrollerer flere distrikter på tværs af provinserne.

I den østlige del af landet mistede en amerikansk soldat livet torsdag. Han døde af de kvæstelser, han havde pådraget sig i kamp. Det oplyser det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge militæret blev også flere andre amerikanske soldater såret i torsdagens hændelse.

Det er den anden amerikanske soldat, der bliver dræbt i Afghanistan på mindre end en uge.

/ritzau/

Portugal tillader teenagere uden diagnose at skifte køn

Det portugisiske parlament har godkendt en ny lov, der giver borgere mulighed for at ændre deres køn og navn, fra de er 16 år, uden en lægeerklæring, der viser »identitetsforstyrrelser«.

Lovforslaget blev godkendt af parlamentet torsdag.

Dermed tilslutter Portugal sig Danmark, Norge, Sverige, Malta og Irland og bliver det sjette europæiske land, der giver borgere ret til selv at bestemme deres identitet uden først at skule have diagnosen »identitetsforstyrrelser«.

Det forklarer den portugisiske politiker Sandra Cunha fra venstrefløjen.

»Ingen har brug for, at en tredjepart skal fortælle, om de er mand eller kvinde, dreng eller pige,« sagde hun under en debat i parlamentet før torsdagens afstemning.

En ændring af køn og navn forbliver dog særskilt fra enhver mulighed for en kønsskifteoperation.

Siden 2011 har en lov krævet, at transkønnede personer i Portugal har en medicinsk diagnose, før de kan få lov til at skifte køn og navn, når kønnet ikke svarer til det biologiske.

Den nye lov skal nu underskrives af præsident Marcelo Rebelo de Sousa, før den kan træde i kraft.

I april nedlagde præsidenten veto mod den første version af lovteksten. Det gjorde han, fordi han ønsker, at der fortsat skal foreligge en lægeerklæring i sager, der involverer mindreårige i alderen fra 16 til 18 år.

Derfor blev den del af lovforslaget tilføjet i den nye tekst.

Loven, der blev godkendt af parlamentet torsdag, forbyder desuden kirurgiske procedurer på babyer, der er født med både mandlige og kvindelige kønsorganer.

Loven skal sikre, at de selv kan vælge deres køn senere i livet.

/ritzau/AFP

Premierminister Theresa Mays brexitplan vil »dræbe« udsigterne til en handelsaftale med USA.

Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, i et interview med den britiske avis The Sun.

»Planen vil helt sikkert påvirke handlen med USA i en negativ retning,« siger han.

Kritikken fra Trump kommer, efter at den britiske regering torsdag fremlagde over 104 sider med sine ønsker til fremtidens forhold til EU.

Den samlede hvidbog gør det klart, at briterne på en række punkter håber på et nært forhold til EU, når brexit er en realitet.

Det gælder blandt andet på det vigtige handelsområde, hvor fysiske varer for så vidt muligt skal flyde frit over grænserne under en aftale, der minder om EU's indre marked. For serviceydelser vil briterne ikke gå efter et helt så tæt forhold.

Det står også klart, at Theresa Mays plan er, at Storbritannien skal forblive i EU-agenturer for blandt andet lægemidler, kemi og flysikkerhed, der fastsætter regler i en stribe sektorer.

Brexit har splittet den konservative regering i London, og indholdet af den 104 sider lange hvidbog har fået to ministre til at gå af inden for den seneste uge.

Det gælder brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson.

I interviewet med The Sun siger Donald Trump, at han tror, at Boris Johnson ville være en fantastisk premierminister.

»Jeg siger ikke, at den ene er bedre end den anden. Jeg siger bare, at jeg tror, at han ville være en fantastisk premierminister. Jeg tror, at han har det, der kræves,« siger Trump.

I interviewet beskriver den amerikanske præsident desuden Theresa May som en »venlig person«, mens han siger, at Sadiq Khan har gjort »et forfærdeligt job« som borgmester i London.

Donald Trump ankom torsdag eftermiddag til London, og om aftenen spiste han middag med blandt andre Theresa May på Blenheim Palace 100 kilometer nordvest for London.

Det er Trumps første officielle besøg i Storbritannien. Fredag skal han igen mødes med May, hvor de to skal have bilaterale samtaler. Senere på dagen skal han drikke te med dronning Elizabeth II.

/ritzau/Reuters