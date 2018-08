Taleban er tæt på største sejr: »Vi får flere og flere døde og sårede hver eneste time«

Oprørsgruppen Taleban er i færd med at løbe Afghanistan over ende. På blot tre dage har regeringsstyrkerne mistet flere end 200 mand, og en vigtig by i den sydøstlige del af landet er på nippet til at stryge flaget.